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Приставы арестовали помещения в пермском БЦ «Синица» за долги в 5 миллионов рублей

Приставы арестовали помещения в пермском БЦ «Синица» за долги в 5 миллионов рублей

6 февраля 2024, 06:49
Фото: Яндекс
ООО «БФГ» нарушила сроки погашения займа, что и стало причиной иска кредитной организации.

В рамках взыскания задолженности судебные приставы арестовали залоговые нежилые помещения на двух этажах бизнес-центра «Синица» в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с ООО «БФГ» более 5 млн рублей задолженности по договору о предоставлении кредитной линии. В целях обеспечения возврата долга финансовая организация через суд добилась обращения взыскания на залоговое имущество — нежилые помещения общей площадью более 1000 кв. м., расположенные на 1-м и 2-м этажах здания по ул. Стахановская, 42а.

Как указано в решении Арбитражного суда Пермского края, ранее кредитная организация направила ООО «БФГ» два кредитных транша на общую сумму 41,5 млн рублей. Организация займ вернула, но с нарушением срока, в связи с чем банк потребовал выплатить предусмотренную договором неустойку за несвоевременный возврат кредита.

Оказалось, что у должника нет финансовых возможностей для погашения задолженности и судебные приставы во исполнение требований исполнительного документа наложили арест на залоговую недвижимость.

В дальнейшем, если организация не изыщет необходимые денежные средства для оплаты долга, арестованную недвижимость передадут на торги. Судом установлена начальная продажная стоимость помещений — 42,5 млн рублей.

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#Суд#Приставы#Экономика#Пермь#Арест имущества#Арест
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