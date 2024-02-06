Приставы арестовали помещения в пермском БЦ «Синица» за долги в 5 миллионов рублей

В ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с ООО «БФГ» более 5 млн рублей задолженности по договору о предоставлении кредитной линии. В целях обеспечения возврата долга финансовая организация через суд добилась обращения взыскания на залоговое имущество — нежилые помещения общей площадью более 1000 кв. м., расположенные на 1-м и 2-м этажах здания по ул. Стахановская, 42а.