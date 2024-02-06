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Росгвардия Перми задержала расклейщика объявлений, находящегося в федеральном розыске

Росгвардия Перми задержала расклейщика объявлений, находящегося в федеральном розыске

6 февраля 2024, 10:42
Фото: properm.ru
Во время привлечения гражданина к административной ответственности по факту несанкционированных действий была установлена личность нарушителя.

В Перми, 31 января в 9:30, правоохранительными органами был задержан расклейщик незаконных объявлений. Как выяснилось, нарушитель оказался гражданином, находящимся в федеральном розыске. Информацию об этом сообщает администрация города.

Факт несанкционированной расклейки объявлений был зафиксирован на фасадах здания по ул. Николая Островского, 30. С целью привлечения мужчины к административной ответственности, сотрудниками Административно-технической инспекции Перми были вызваны сотрудники Росгвардии, после чего и была установлена личность нарушителя.

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#Пермь#Задержание#Розыск#Росгвардия#Расклейка объявлений#Административная ответственность#Николай Островский
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