Росгвардия Перми задержала расклейщика объявлений, находящегося в федеральном розыске

Факт несанкционированной расклейки объявлений был зафиксирован на фасадах здания по ул. Николая Островского, 30. С целью привлечения мужчины к административной ответственности, сотрудниками Административно-технической инспекции Перми были вызваны сотрудники Росгвардии, после чего и была установлена личность нарушителя.