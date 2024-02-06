Росгвардия Перми задержала расклейщика объявлений, находящегося в федеральном розыске

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Перми, 31 января в 9:30, правоохранительными органами был задержан расклейщик незаконных объявлений. Как выяснилось, нарушитель оказался гражданином, находящимся в федеральном розыске. Информацию об этом сообщает администрация города.
Факт несанкционированной расклейки объявлений был зафиксирован на фасадах здания по ул. Николая Островского, 30. С целью привлечения мужчины к административной ответственности, сотрудниками Административно-технической инспекции Перми были вызваны сотрудники Росгвардии, после чего и была установлена личность нарушителя.