Руководитель почтового отделения присвоила дивиденды жителя Октябрьского

Женщина руководила отделением связи, расположенным в одном из населенных пунктов округа. В компьютерной программе она увидела, что к ним в отделение ошибочно поступили дивиденды в размере более 40 тыс. рублей, предназначавшиеся для выплаты жителю п. Октябрьский, и решила их присвоить. Злоумышленница внесла в систему паспортные данные иного лица и поставила в бланке электронного денежного перевода подпись от имени гражданина-получателя дивидендов.