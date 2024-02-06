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Руководитель почтового отделения присвоила дивиденды жителя Октябрьского

Руководитель почтового отделения присвоила дивиденды жителя Октябрьского

6 февраля 2024, 07:36
Фото: 1MI
Женщина подделала подпись получателя и забрала деньги.

Ильинский районный суд вынес приговор 53-летней местной жительнице. Будучи руководителем почтового отделения, она присвоила деньги, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Женщина руководила отделением связи, расположенным в одном из населенных пунктов округа. В компьютерной программе она увидела, что к ним в отделение ошибочно поступили дивиденды в размере более 40 тыс. рублей, предназначавшиеся для выплаты жителю п. Октябрьский, и решила их присвоить. Злоумышленница внесла в систему паспортные данные иного лица и поставила в бланке электронного денежного перевода подпись от имени гражданина-получателя дивидендов.

В ходе предварительного следствия фигурантка полностью возместила причиненный ущерб.

Судом женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение и растрата». Суд назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

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#Происшествия#Общество#Суд#Мвд#Криминал#Полиция#Почта россии#Почта
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