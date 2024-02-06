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МЧС предупреждает о сильном снеге в Прикамье 7 февраля

Сильный снег ожидается в Пермском крае

6 февраля 2024, 08:24
Фото: fusionbrain.ai

МЧС предупреждает о сильном снеге в Прикамье 7 февраля

В непогоду возрастает риск возникновения ДТП и коммунальных аварий.

В эту среду, 7 февраля, в Пермском крае ожидаются снегопады. В отдельных районах местами пройдет сильный снег, в южных районах — мокрый снег. Кроме того, в некоторых территориях прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.

По причине снегопада в Прикамье может увеличится число ДТП, а также количество случаев обрывов линий электропередач и аварий на системах ЖКХ. В МЧС просят пермяков быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах. О происшествиях сообщайте в экстренные службы по номеру 112 или по «телефону доверия» регионального МЧС 8(342) 258-40-02.

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#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Мчс
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