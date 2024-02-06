Сильный снег ожидается в Пермском крае

По причине снегопада в Прикамье может увеличится число ДТП, а также количество случаев обрывов линий электропередач и аварий на системах ЖКХ. В МЧС просят пермяков быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах. О происшествиях сообщайте в экстренные службы по номеру 112 или по «телефону доверия» регионального МЧС 8(342) 258-40-02.