Сильный снег ожидается в Пермском крае

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В эту среду, 7 февраля, в Пермском крае ожидаются снегопады. В отдельных районах местами пройдет сильный снег, в южных районах — мокрый снег. Кроме того, в некоторых территориях прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.
По причине снегопада в Прикамье может увеличится число ДТП, а также количество случаев обрывов линий электропередач и аварий на системах ЖКХ. В МЧС просят пермяков быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах. О происшествиях сообщайте в экстренные службы по номеру 112 или по «телефону доверия» регионального МЧС 8(342) 258-40-02.