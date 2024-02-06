Синоптики пообещали аномальное потепление в Пермском крае

Ранее на этой неделе ожидалось похолодание, однако сегодня индекс арктического колебания стал отрицательным. По предварительным данным, Прикамье окажется в волне тепла. Похолодание ожидается кратким и только к концу недели. Ранее регион попадал не в волну тепла, а в волну холода — в первой половине декабря 2023 и первой половине января 2024 года регистрировались морозы до -44…-39°.