Синоптики пообещали аномальное потепление в Пермском крае

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В ближайшие несколько суток в Пермском крае сохранится аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 7-11 градусов. На юге региона возможна «плюсовая» температура воздуха, рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
Ранее на этой неделе ожидалось похолодание, однако сегодня индекс арктического колебания стал отрицательным. По предварительным данным, Прикамье окажется в волне тепла. Похолодание ожидается кратким и только к концу недели. Ранее регион попадал не в волну тепла, а в волну холода — в первой половине декабря 2023 и первой половине января 2024 года регистрировались морозы до -44…-39°.