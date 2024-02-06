properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Прикамье в ближайшие дни ожидается аномально теплая погода

Синоптики пообещали аномальное потепление в Пермском крае

6 февраля 2024, 07:06
Фото: properm.ru

В Прикамье в ближайшие дни ожидается аномально теплая погода

Холодный период наступит, но будет кратковременным.

В ближайшие несколько суток в Пермском крае сохранится аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 7-11 градусов. На юге региона возможна «плюсовая» температура воздуха, рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Ранее на этой неделе ожидалось похолодание, однако сегодня индекс арктического колебания стал отрицательным. По предварительным данным, Прикамье окажется в волне тепла. Похолодание ожидается кратким и только к концу недели. Ранее регион попадал не в волну тепла, а в волну холода — в первой половине декабря 2023 и первой половине января 2024 года регистрировались морозы до -44…-39°.

Похолодает до -25°. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю
Узнать подробнее
Читайте также:
Снежно и тепло. Синоптики поделились прогнозом погоды на февраль в ПрикамьеПермякам рассказали, какой погоды ждать в Прикамье в новогодние праздники
#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода
Подпишитесь
В Перми начали рассматривать дело экс-сотрудника ФСБ о взятке в 160 миллионов
Сегодня, 08:31
В Пермском крае глава округа захватил часть берега и перекрыл соседям вход в их дом
Сегодня, 06:22
Сильный снег ожидается в Пермском крае
Сегодня, 08:24
Глава СК России поручил возбудить дело после нападения собаки на девочку в Перми
Сегодня, 08:00
У сидящего в СИЗО экс-депутата Прикамья имеются дом и 15 счетов в банках
Сегодня, 07:08
Приставы арестовали помещения в пермском БЦ «Синица» за долги в 5 миллионов рублей
Сегодня, 06:49