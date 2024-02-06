Строительство парка с выставкой военной техники в Перми обойдется в 1,3 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Строительство парка «Патриот» в Перми оценивается в 1,3 млрд рублей. На разработку концепции планируется выделить 2,5 млн рублей из городского бюджета на 2024–2026 гг. Информацию об этом сообщает городская дума Перми.
На территории парка будет выставка военной техники, место для проведения военно-спортивных мероприятий и туристическая зона. После того, как определится источник финансирования, станут известны сроки завершения работ.