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Власти Перми оценивают строительство парка «Патриот» в 1,3 млрд рублей

Строительство парка с выставкой военной техники в Перми обойдется в 1,3 млрд рублей

6 февраля 2024, 09:59
Фото: 1MI

Власти Перми оценивают строительство парка «Патриот» в 1,3 млрд рублей

На разработку концепции территории планируется выделить 2,5 млн рублей.

Строительство парка «Патриот» в Перми оценивается в 1,3 млрд рублей. На разработку концепции планируется выделить 2,5 млн рублей из городского бюджета на 2024–2026 гг. Информацию об этом сообщает городская дума Перми.

На территории парка будет выставка военной техники, место для проведения военно-спортивных мероприятий и туристическая зона. После того, как определится источник финансирования, станут известны сроки завершения работ.

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#Пермь#Строительство#Городской бюджет#Парк Патриот#Выставка военной техники#Разработка концепции#2024-2026 годы#Военно-спортивные мероприятия#Туристическая зона
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