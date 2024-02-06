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У сидящего в СИЗО экс-депутата Прикамья имеются дом и 15 счетов в банках

У сидящего в СИЗО экс-депутата Прикамья имеются дом и 15 счетов в банках

6 февраля 2024, 07:08
Фото: properm.ru
Бывший директор ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества завода на 141,9 млн рублей.

У бывшего депутата заксобрания Прикамья и бывшего директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворихина имеются 15 банковских счетов и дом. Это удалось выяснить во время судебного разбирательства о признании его банкротом. Информацию от этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на документ суда от 2 февраля.

Согласно представленному документу, Егор Заворихин является владельцем дома и земельного участка в деревне Замалая Прикамья и 15 банковских счетов. В 2019 году экс-депутат был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества завода имени Дзержинского на 141,9 млн рублей. Сейчас он отбывает срок в СИЗО.

В августе прошлого года решением Арбитражного суда Пермского края господин Заворихин был признан банкротом. Основанием его несостоятельности для суда стала задолженность бывшего депутата перед братом его сестры Сергеем Федорцом в размере 2,7 млн рублей. В отношении Заворихина была введена процедура реализации имущества.

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#Суд#Банкротство#Имущество#Задолженность#Дом#Банковский счет#Егор Заворихин
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