У сидящего в СИЗО экс-депутата Прикамья имеются дом и 15 счетов в банках

Согласно представленному документу, Егор Заворихин является владельцем дома и земельного участка в деревне Замалая Прикамья и 15 банковских счетов. В 2019 году экс-депутат был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества завода имени Дзержинского на 141,9 млн рублей. Сейчас он отбывает срок в СИЗО.