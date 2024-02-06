В 2024 году с муниципалитетов Пермского края могут списать 763 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В течение 2024 года власти Прикамья планируют списать 763 млн рублей задолженности по бюджетным кредитам. Краевое министерство финансов и минэкономразвития разрабатывают поправки в законодательство, позволяющие списывать кредиты муниципалитетов перед краевым бюджетом. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Механизм списания бюджетных кредитов для регионов действует с 2021 года. Кредиты списываются в обмен на инвестиции и дополнительные налоги в бюджет», — пишет губернатор в соцсети.
Ожидается, что поправки будут внесены в этом году, а до их принятия муниципалитетам будет представлена отсрочка по уплате кредита.