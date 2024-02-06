properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В 2024 году с муниципалитетов Пермского края могут списать 763 миллионов рублей

В 2024 году с муниципалитетов Пермского края могут списать 763 миллионов рублей

6 февраля 2024, 12:01
Сейчас Минфин и Минэкономразвития Прикамья разрабатывают соответствующие поправки в законодательство.
Сюжет
Налоги

В течение 2024 года власти Прикамья планируют списать 763 млн рублей задолженности по бюджетным кредитам. Краевое министерство финансов и минэкономразвития разрабатывают поправки в законодательство, позволяющие списывать кредиты муниципалитетов перед краевым бюджетом. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Механизм списания бюджетных кредитов для регионов действует с 2021 года. Кредиты списываются в обмен на инвестиции и дополнительные налоги в бюджет», — пишет губернатор в соцсети.

Ожидается, что поправки будут внесены в этом году, а до их принятия муниципалитетам будет представлена отсрочка по уплате кредита.

Читайте также:
Пермячка прошла в следующий этап телешоу «Голос», поразив Преснякова и ГагаринуСпортсмены Прикамья завоевали пять медалей на первенствах страны по лыжному двоеборьюВозбуждено уголовное дело по факту избиения подростка в Березниках
#Налоги#Пермский край#Губернатор#Соцсети#Задолженность#Инвестиции#Прикамье
Подпишитесь
В Перми начали рассматривать дело экс-сотрудника ФСБ о взятке в 160 миллионов
Сегодня, 08:31
В Пермском крае глава округа захватил часть берега и перекрыл соседям вход в их дом
Сегодня, 06:22
Сильный снег ожидается в Пермском крае
Сегодня, 08:24
Глава СК России поручил возбудить дело после нападения собаки на девочку в Перми
Сегодня, 08:00
У сидящего в СИЗО экс-депутата Прикамья имеются дом и 15 счетов в банках
Сегодня, 07:08
Приставы арестовали помещения в пермском БЦ «Синица» за долги в 5 миллионов рублей
Сегодня, 06:49