В Кизеле тепловые сети неправильно насчитали потребителям более 4 миллионов долгов

От местных жителей неоднократно поступали обращения по результатам рассмотрения которых выявлялись нарушения в деятельности МУП «Коммунальные тепловые сети» Кизеловского городского округа. Ресурсниками регулярно неправильно применялся тариф при начислении услуги по отоплению, а также превышался предельный индекс начисления платы.