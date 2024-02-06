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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Кизеле тепловые сети неправильно насчитали потребителям более 4 миллионов долгов

В Кизеле тепловые сети неправильно насчитали потребителям более 4 миллионов долгов

6 февраля 2024, 14:01
Фото: 1MI
Тепловиками регулярно неправильно применялся тариф и превышался предельный индекс начисления платы.

Прокуратура Кизела за минувший год вернула потребителям тепла 4,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

От местных жителей неоднократно поступали обращения по результатам рассмотрения которых выявлялись нарушения в деятельности МУП «Коммунальные тепловые сети» Кизеловского городского округа. Ресурсниками регулярно неправильно применялся тариф при начислении услуги по отоплению, а также превышался предельный индекс начисления платы.

В отношении директора данной организации принимались меры прокурорского реагирования, по итогам рассмотрения которых платежи скорректированы, нарушения устранены, собственникам жилых помещений произведен перерасчет на сумму 4,3 млн рублей.

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#Коммунальный рай#Экономика#Жкх#Прокуратура#Кизел#Тарифы жкх#Прокурор кизела
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