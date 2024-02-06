В Кизеле тепловые сети неправильно насчитали потребителям более 4 миллионов долгов

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Прокуратура Кизела за минувший год вернула потребителям тепла 4,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
От местных жителей неоднократно поступали обращения по результатам рассмотрения которых выявлялись нарушения в деятельности МУП «Коммунальные тепловые сети» Кизеловского городского округа. Ресурсниками регулярно неправильно применялся тариф при начислении услуги по отоплению, а также превышался предельный индекс начисления платы.
В отношении директора данной организации принимались меры прокурорского реагирования, по итогам рассмотрения которых платежи скорректированы, нарушения устранены, собственникам жилых помещений произведен перерасчет на сумму 4,3 млн рублей.