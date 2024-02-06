В Перми начали рассматривать дело экс-сотрудника ФСБ о взятке в 160 миллионов

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Пермский военный гарнизонный суд се 6 февраля в третий раз приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева. Его обвиняют во взятке в 100 млн рублей, полученной в конце января 2022 года от пермских бизнесменов Александра Ковалева и Владислава Гилева. Они были задержаны сразу после этого по делу «русских хакеров», Царегородцев, по мнению следствия, обещал им «решить вопрос» о прекращении уголовного дела. Выяснилось, что всего Царегородцев получил около 160 млн рублей.
Первый раз дело заседание по делу было назначено на 19 декабря 2023 года, но его не начали рассматривать по ходатайству защиты. В следующий раз дело отложили 25 января — из-за отсутствия у Царегородцева адвоката. Сейчас у обвиняемого два адвоката: Дмитрий Рощин (Москва) и Светлана Кропотина (Пермь).
Как сообщает журналист Properm.ru из зала суда, гособвинитель Александр Сладков, обвиняемый и его адвокаты попросили суд, чтобы журналистов пустили только на оглашение обвинительного заключения и приговора. Это связано со служебными и семейными тайнами, а также с государственными тайнами. Суд решил, что журналистов будут выводить во время исследования документов, предназначенных для служебного пользования, а также других секретных данных.
Сам обвиняемый попросил о запрете на фото, суд частично удовлетворил это ходатайство, разрешив съемку только со спины, так как Царегородцев ранее был сотрудником контрразведки.
Защита обвиняемого попросила суд сменить меру пресечения на более мягкую, отпустить Царегородцева из СИЗО, так как он нуждается в лечении и консультации у врачей. Подсудимый рассказал о том, что с прошлого года не может также вылечить перелом и нуждается в консультации медиков, которой ему не предоставили в СИЗО
Среди вариантов, которые предлагают адвокаты — домашний арест или залог. В качестве залога не деньги, а ¼ доли в квартире стоимостью 4,6 млн рублей. Жилье принадлежит обвиняемому, матери и сестре.
Защита утверждает, что Царегородцева уже уволили со службы, поэтому он не сможет влиять на свидетелей по делу. Он признал вину частично, согласился с более мягкой квалификацией преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Гособвинитель пояснил, что Царегородцев по службе характеризовался отрицательно. Всего обвиняемый, считает следствие, получил 160 млн рублей за период с 2016 по 2022 годы за незаконное бездействие по службе. Деньги ему давал предприниматели Александр Ковалев, а также Владислав Гилев, их планируется допросить по видеоконференцсвязи из Москвы. Поскольку оглашать материалы и допрашивать свидетелей суд определил в закрытом режиме, после обеда СМИ не будут допущены.
Обвиняемого удивила реплика гособвиителя Александра Сладкова про его служебную характеристику. Он попросит уточнить эту информацию, так как никаких нареканий не имел, получал награды и продвигался по службе до момента задержания. Царегородцев заявил, что он усматривает в своих действиях не взятку, а мошенничество. Подробнее он обещал пояснить это суду во время допроса. Как он сказал сегодня, деньги ему давали за помощь в решение проблем со стороны МВД и не выдаче иностранному государству за содеянное, чего он в принципе по должностным обязанностям сделать не мог: «Люди у себя в голове что-то придумали и считали это так, но это не входило в мои полномочия и я не намеревался этого делать. По ним до сих пор приговора нет, статья, по которой они обвиняются, в компетенции МВД, а не ФСБ».
Ковалев и Гилев были задержаны после получения последней части денег в 100 млн рублей за две недели до задержания, но никакой помощи от Царегородцева не получили, он их просто ввёл в заблуждение, считает адвокат Дмитрий Рощин.
Гособвинитель Александр Сладков после слов адвокатов уточнил, что обвиняемый должен был выявлять преступления и пресекать их. В том числе пресекать деятельность хакеров и передавать данные о них в полицию. Вопреки этому Царегородцев сам совершил преступление.
В 2016 году Царегородцев узнал о группе хакеров, сообщил в своем выступлении заместитель военного прокурора Пермского края Сладков. Тогда обвиняемый решил, что может получить с них деньги за покровительство. Он заявил Ковалеву, что знает об их преступлениях и предложил дать взятку. Последний согласился.
Они не договорились об окончательном размере, но первые 30 млн Ковалев должен был отдать до конца 2017 года. Ковалев стал отдавать деньги — суммы от 12 до 30 млн рублей, а в целом — 60 млн рублей — он передал с 2017 по 2022 годы. Накануне задержания хакеров Царегородцев потребовал с них 100 млн рублей за «решение вопросов». Поздно вечером 23 января 2022 года подсудимый получил эти деньги и, считает следствие, увез чемодан с деньгами в машине Ковалева домой.
О задержании Царегородцева за взятку в 100 млн рублей стало известно в сентябре прошлого года. Он был арестован еще 25 апреля в Перми и ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день, и он был допрошен в качестве обвиняемого, своей вины не признавал, но позднее подтвердил, что получал деньги от своих знакомых, фигурантов так называемого дела «русских хакеров». Впоследствии он был перемещен в СИЗО в Москве, мера пресечения ему избиралась там.
Уголовное дело в отношении «русских хакеров» было возбуждено в январе 2022 года, в феврале федеральные СМИ сообщали, что Тверской суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора кинокомпании «Саратовфильм» Дениса Пачевского, предпринимателя Ковалева, сотрудника «Транстехкома» Артема Быстрых, совладельца пермского «Гет-нет» Артема Зайцева, а также двоих неработающих из Перми — Гилева и Ярослава Соловьева. Они обвиняются в том, что незаконным путем забирали деньги со счетов в иностранных банках.
Всем им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц). Известно, что у них были изъяты при задержании 23 золотых слитка, деньги в разных валютах и прочие ценности. Весной 2023 года они рассказали силовикам о том, что перед задержанием передавали Царегородцеву деньги.
Сейчас дело «русских хакеров» рассматривает Савеловский суд Москвы, несколько фигурантов дела все еще остаются в СИЗО, некоторым мера пресечения изменена на более мягкую.