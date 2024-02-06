В Перми начали рассматривать дело экс-сотрудника ФСБ о взятке в 160 миллионов

Обвиняемого удивила реплика гособвиителя Александра Сладкова про его служебную характеристику. Он попросит уточнить эту информацию, так как никаких нареканий не имел, получал награды и продвигался по службе до момента задержания. Царегородцев заявил, что он усматривает в своих действиях не взятку, а мошенничество. Подробнее он обещал пояснить это суду во время допроса. Как он сказал сегодня, деньги ему давали за помощь в решение проблем со стороны МВД и не выдаче иностранному государству за содеянное, чего он в принципе по должностным обязанностям сделать не мог: «Люди у себя в голове что-то придумали и считали это так, но это не входило в мои полномочия и я не намеревался этого делать. По ним до сих пор приговора нет, статья, по которой они обвиняются, в компетенции МВД, а не ФСБ».