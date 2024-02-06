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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

В Перми отреставрировали здание краевого военкомата

В Перми отреставрировали здание краевого военкомата

6 февраля 2024, 04:23
Фото: правительство Пермского края
В планах восстановить утраченные фрагменты фасада, отремонтировать крыльцо.

В Перми отреставрировали здание краевого военного комиссариата на улице Пермской, 41. Здание признано ОКН регионального значения «Особняк А. П. Рязанцева», напоминают в региональном правительстве.

Это кирпичное двухэтажное здание является примером жилого дома, созданного в стилистике архитектурной эклектики. Как рассказали в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, в ходе работ проведен ремонт кровли и замена чердачного утеплителя. В то же время в ведомстве добавили, что реставрация здания будет продолжена.

На согласовании находится научно-проектная документация на реставрацию фасадов: восстановление утраченных элементов, ремонт крыльца, окон и дверей. Проектные решения направлены на восстановление его исторического облика на период начала ХХ века.

Здание построено в 1909 году по заказу потомственной почетной гражданки Анны Рязанцевой как доходный дом. Изначально был арендован воинским постоем вплоть до 1916 года, а позже был выселен и в нем находилась библиотека Пермского отделения Петроградского университета.

С 1922 года — Пермский губернский военкомат, затем областной, в нынешнее время краевой.

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