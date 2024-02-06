В Перми отреставрировали здание краевого военкомата

Это кирпичное двухэтажное здание является примером жилого дома, созданного в стилистике архитектурной эклектики. Как рассказали в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, в ходе работ проведен ремонт кровли и замена чердачного утеплителя. В то же время в ведомстве добавили, что реставрация здания будет продолжена.