В Перми отреставрировали здание краевого военкомата

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В Перми отреставрировали здание краевого военного комиссариата на улице Пермской, 41. Здание признано ОКН регионального значения «Особняк А. П. Рязанцева», напоминают в региональном правительстве.
Это кирпичное двухэтажное здание является примером жилого дома, созданного в стилистике архитектурной эклектики. Как рассказали в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, в ходе работ проведен ремонт кровли и замена чердачного утеплителя. В то же время в ведомстве добавили, что реставрация здания будет продолжена.
На согласовании находится научно-проектная документация на реставрацию фасадов: восстановление утраченных элементов, ремонт крыльца, окон и дверей. Проектные решения направлены на восстановление его исторического облика на период начала ХХ века.
Здание построено в 1909 году по заказу потомственной почетной гражданки Анны Рязанцевой как доходный дом. Изначально был арендован воинским постоем вплоть до 1916 года, а позже был выселен и в нем находилась библиотека Пермского отделения Петроградского университета.
С 1922 года — Пермский губернский военкомат, затем областной, в нынешнее время краевой.