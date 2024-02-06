В Пермском крае глава округа захватил часть берега и перекрыл соседям вход в их дом

А Шемякиным за то, что пытаются отстоять свои права и права жителей деревни, видимо, решено было отомстить. У них решили забрать вход в дом! Всё это казалось бы небылицей, но, к сожалению, быль. «Властные соседи решили нас наказать за то, что мы посмели им „перечить“, — рассказывает Ольга. — В октябре 2023 года мы увидели на Публичной кадастровой карте, что поляну перед нашим центральным входом в дом отмежевали и отдали в аренду Надежде Ершовой».