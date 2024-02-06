В Пермском крае глава округа захватил часть берега и перекрыл соседям вход в их дом

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
История в совершенно салтыково-щедринском духе — про нравы провинции. Жители деревни Брод считают, что бытовой конфликт о нарушении прав одной семьи перерос в нарушения Земельного и Водного кодекса со стороны администрации Кунгурского муниципального округа, а значит, нарушены права всех жителей деревни.
Ольга Шемякина переехала в дом к родителям мужа в 2022 году, а он живет здесь с самого рождения, с 1972-го. Около десяти лет назад у их семьи появились соседи, Вадим Лысанов, глава Кунгурского района, со своей сожительницей, главным бухгалтером администрации района, Надеждой Ершовой. После объединения города и района Лысанов стал главой Кунгурского муниципального округа, а его сожительница стала главным бухгалтером Центра бухгалтерского учета. Ей от родственницы и достался участок здесь, в деревне Брод.
Дома Шемякиных и Лысановых находятся между трассой Кунгур—Насадка и рекой Шаква. Всего здесь, на поляне на берегу реки, стоят три усадьбы. Площадь, которую занимает участок Шемякиных, 25 соток. Примерно такие же участки у соседей.
Лысановы стали строить коттедж, а три года назад построили высокие заборы с юга и востока участка Шемякиных. Этим забором Лысановы полностью перекрыли доступ к одним соседям и частично к Шемякиным.
«Мы калиткой со стороны трассы пользовались с 1972 года, нам просто перекрыли выход из нее забором. Хорошо, мы перенесли калитку на 6 метров в сторону. Но соседи не остановились, — рассказывает Ольга Шемякина. — Лысанов, построив один дом, решил строить на своем участке еще один. И превратил нашу жизнь в ад».
«Подвинув» соседей с одной стороны, со стороны трассы, Лысанов продолжил «теснить их со стороны реки. По поляне Шемякиных, ничуть не стесняясь, начали ездить КАМАЗы и другая строительная техника. Рабочие Лысановых устраивали перекуры в тени бани Шемякиных, парковали тут машины, пугали детей и собак.
«Помню, я говорю рабочему, что это частная территория, почему здесь машину поставили? А он в ответ давай грубить мне. Мол, я же знаю, кто тут дом строит, чего выделываюсь!» — вспоминает Ольга.
За КАМАЗами по заднему двору Шемякиных, по их полянке, которую они никогда не огораживали, по огороду поехали миксеры с бетоном. Важно отметить, что это берег реки! «Какая водоохранная зона, как тут нельзя ездить строительной технике? Не, не слышали. И вообще, знаете же, кто тут строится».
Шемякины, жалея природу и защищая свою полянку, воткнули колышки, огородив свою территорию со стороны реки. Тут же примчался Лысанов — кто тут его технике мешает ездить по берегу? Ольга показала ему выписку из кадастровой карты, показала, где их участок, объяснила, почему тут ездить нельзя. Вы думаете, Лысанова эти доводы остановили? Нет. Соседские колышки рабочие повыдергивали, а по берегу реки стали строить дорогу!
В деревнях вообще проблемы с дорогами, нет там денег на асфальт, на обустройство дорожной одежды, на отсыпку дорог гравием. А тут нашлись деньги на дорогу для одного, по сути, дома — дома главы Кунгурского муниципального округа. Больше тут дорога никому никогда не нужна была, ее длина — чуть больше 1 км.
«По самому берегу, по обрыву, начали дорогу строить, — рассказывает Ольга. — Вырубили ольху, черемуху, тополя… и насыпали щебенку — но только до забора Лысановых!»
По словам местных жителей, кроме всего этого беспредела, рабочие срезали земляной вал, который охранял деревню от наводнения, река же по весне разливается. По документам эта территория вдруг стала числиться как улица Заречная, официально оформленная улица. Конечно, оформлением документов, межеванием, изменением местоположения дороги, строительством занималась администрация Кунгурского муниципального округа. «Я так понимаю, для главы округа и его сожительницы построили новую дорогу — без проекта и экспертиз, нарушая Водный кодекс РФ», — возмущается Ольга Шемякина.
Жители деревни написали коллективное письмо в администрацию, чтобы берег освободили, дорогу оттуда убрали, ее там не было, она там не нужна. Но в администрации жителям в их просьбе отказали.
А Шемякиным за то, что пытаются отстоять свои права и права жителей деревни, видимо, решено было отомстить. У них решили забрать вход в дом! Всё это казалось бы небылицей, но, к сожалению, быль. «Властные соседи решили нас наказать за то, что мы посмели им „перечить“, — рассказывает Ольга. — В октябре 2023 года мы увидели на Публичной кадастровой карте, что поляну перед нашим центральным входом в дом отмежевали и отдали в аренду Надежде Ершовой».
Погодите, но это же вовсе беспредел, дом оставили без придомовой территории, куда людям выходить, выезжать? Как им домой попадать?
«Мы позвонили в Управление имущественно-земельных отношений администрации. И заместитель начальника управления О. В. Осокина заявила, что наш дом имеет единственный вход и выход — на задах дома, со стороны реки. Но там же нет дороги, никто в дом в обход участка, по огороду, по грязи не ходит!» — удивляется Ольга.
Шемякины стали обращаться в инстанции, в администрацию округа и в администрацию губернатора, в прокуратуру Кунгурского района и в Прокуратуру Пермского края, в полицию, к участковому, в природоохранную прокуратуру. Прокуратура подтвердила факты всевозможных нарушений со стороны властных соседей, но дальше этого не пошло. Почему? Потому что администрация Кунгурского округа каким-то невероятным образом превратила улицу в переулок, а берег реки — в улицу.
Да, главную дорогу перед окнами домов, ту дорогу, которая выходит на трассу Кунгур—Насадка, в администрации округа вдруг назвали переулком Заречным, а берег реки, никогда не бывший улицей, стал улицей Заречной, и оканчивается теперь у тупикового забора Лысановых. Этим в администрации и объяснили якобы законность того, что отдали придомовую территорию Шемякиных в аренду Надежде Ершовой.
Шемякины не скрывают, что боятся Лысанова, боятся его мести, потому что после начала их конфликта Шемякиных уже проверяли и электрики, и экологи, и ГИБДД, и даже налоговая. Дошло до того, что инспектор Госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края Василий Толстой выписал предписание о нарушении Водного кодекса (из-за строительства дороги по обрыву берега Шаквы)… Шемякиным. Не администрации Кунгурского округа, а людям, которые на строительство этой дороги жаловались. В предписании говорится, что Шемякины должны дорогу за свой счет разобрать.
Толстого позже пригласили работать заместителем Вадима Лысанова, он сейчас заместитель главы администрации Кунгурского муниципального округа по внутренней политике и общественной безопасности.
«Мы не знаем, что еще ожидать от этого властного человека (Лысанова — Properm.ru), мы боимся его. Но он загнал нас в угол», — говорит Ольга.
Журналист Properm.ru попытался связаться с Вадимом Лысановым, но в администрации заявили, что нужен запрос на почту. Запрос был направлен. На момент выхода публикации ответа не поступило.