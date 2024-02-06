В Прикамье возбудили уголовное дело о рекультивации несанкционированных свалок

Исполнителем по пяти закупкам стал местный предприниматель Михаил Власов. Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, расположенных в 5 км на север от села Купрос, в 1,2 км на северо-запад от села Тимино, в 1 км на запад от деревни Урманово, в 1,1 км на запад от деревни Ключи и расположенной в 1 км на восток от деревни Швычи. Общая стоимость работ по контрактам составила 1,32 млн рублей. Кроме этого муниципалитет заключил с ИП в 2022 году контракт на обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Юсьвинского муниципального округа за 704 тыс. рублей.