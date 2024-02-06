В Прикамье возбудили уголовное дело о рекультивации несанкционированных свалок

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Коми-Пермяцком округе расследуется уголовное дело о мошенничестве при реализации региональной программы «Экологическая реабилитация территорий». Как стало известно журналисту Properm.ru, вместо утилизации отходов на несанкционированных свалок в Юсьвинском районе были выкопаны котлованы. В них был складирован, а потом засыпан грунтом весь вывезенный со стихийных свалок мусор.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю журналисту Properm.ru, что следственным отделом МО МВД России «Кудымкарский» расследуются уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе направленные на установление размера ущерба. Подробнее в полиции не комментируют ситуацию, ссылаясь на тайну следствия.
По информации журналиста Properm.ru, первоначально следствие оценивало ущерб в сумму порядка 475 тыс. рублей. Речь идет только об ущербе, нанесенном мошенническими действиями бюджету района и региона. Ущерб природе, нанесенный закапыванием отходов в землю, по информации журналиста Properm.ru, никто не оценивал, такого материала в производстве Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры не было.
Из данных системы госзакупок известно, что в 2020–2022 годах администрация Юсьвинского муниципального округа заключила девять госконтрактов на ликвидацию свалок. Часть из них — на уничтожение шести выявленных на территории несанкционированных свалок по региональной программе «Экологическая реабилитация территорий».
Исполнителем по пяти закупкам стал местный предприниматель Михаил Власов. Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, расположенных в 5 км на север от села Купрос, в 1,2 км на северо-запад от села Тимино, в 1 км на запад от деревни Урманово, в 1,1 км на запад от деревни Ключи и расположенной в 1 км на восток от деревни Швычи. Общая стоимость работ по контрактам составила 1,32 млн рублей. Кроме этого муниципалитет заключил с ИП в 2022 году контракт на обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Юсьвинского муниципального округа за 704 тыс. рублей.
Как официально сообщали власти Юсьвы в 2022 году, в муниципальном округе были ликвидированы последние шесть несанкционированных свалок, зарегистрированных в территории. Тогда завершили работы по ликвидации незаконных скоплений ТКО в Пожве, селе Они, Купросе, Тимино, Трифаново и Крохалево. Ликвидация самовольных свалок в Пермском крае ведется в рамках региональной программы, направленной на снижение негативного воздействия на почву, восстановление нарушенных земель и уборку скоплений отходов в пределах населенных пунктов.
Всего на территории Юсьвинского округа было зарегистрировано 17 свалок твердых бытовых отходов. Ликвидация последних в округе шесть несанкционированных свалок проведена в рамках софинансирования из бюджета Пермского края. На ликвидацию этих свалок выделено порядка 1,6 млн рублей, из них около 1,2 млн рублей — средства краевого бюджета, и порядка 400 тыс. рублей — средства бюджета Юсьвинского муниципального округа.
Всего на период с 2021 по 2023 годы в рамках региональной программы было запланировано ликвидировать не менее 70 крупных свалок Прикамья. На эти цели в бюджете Пермского края предусмотрено порядка 147 млн рублей. Как рассказал журналисту Properm.ru в региональном министерстве ЖКХ, все заключенные в этот период контракты на рекультивацию незаконных свалок выполнены без нарушений. На 2024 год запланирована новая программа оздоровления.
Как ранее рассказывал журналисту Properm.ru Пермский природоохранный прокурор Иван Ахматов, самой сложной проблемой, связанной с оборотом коммунальных отходов в регионе, является переполненность полигонов. С 2022 года по инициативе прокуратуры приводятся в соответствие с природоохранным законодательством полигоны в Кунгуре и Нытве. По информации Properm.ru, проблемы с уже проведенной рекультивацией незаконных свалок существуют в разных территориях Пермского края.