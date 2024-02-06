В РЭО представили жюри конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат»

Согласно комментарию PR-директора департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, заявки на участие поступили от 561 художника из России, Казахстана, Беларуси, Армении, Азербайджана. Порядка 50 авторов в будущем представят свои творения в рамках образовательной программы академии «Меганом» крымского арт-кластера «Таврида», где им удастся создать объекты с нуля или завершить собственные эскизы. Далее жюри будет вовлечено в составление итоговой экспозиции для дальнейшей передачи ее на Всемирный фестиваль молодежи.