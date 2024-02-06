В РЭО представили жюри конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Как сообщает newsnn.ru, в их числе — директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Анна Кислицына, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, художник Медерик Тюрей.
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев пояснил, что данный конкурс, организованный компанией согласно реализации экопросветительской программы, призван выявить самых достойных авторов. От их работ требуется максимальное отражение проблематики, связанной с обращением с отходами, загрязнением окружающей среды, они должны соответствовать политике осознанного потребления, раздельного сбора мусора и заботы о природе в целом. Чтобы составить итоговую экспозицию, было решено обратиться к поддержке жюри, в состав которого вошли представители разных сфер.
В жюри конкурса «Зеленый квадрат» также были приглашены председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Александр Коган, управляющий партнер и совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин.
Согласно комментарию PR-директора департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, заявки на участие поступили от 561 художника из России, Казахстана, Беларуси, Армении, Азербайджана. Порядка 50 авторов в будущем представят свои творения в рамках образовательной программы академии «Меганом» крымского арт-кластера «Таврида», где им удастся создать объекты с нуля или завершить собственные эскизы. Далее жюри будет вовлечено в составление итоговой экспозиции для дальнейшей передачи ее на Всемирный фестиваль молодежи.
Правила участия в конкурсе прописаны на сайте. Партнерами мероприятия назначены арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи.