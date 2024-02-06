В РЭО рассказали об ответственности за перекрытие мусорных площадок автомобилями

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, подобные нарушения законодательства отмечаются в России регулярно. Владельцы авто паркуются неправильно, в результате чего мусоровозы не могут своевременно осуществить сбор и вывоз отходов, сбивая график и маршрут транспортировки полностью. В течение дня каждый мусоровоз способен обслужить порядка 80 контейнерных площадок в зависимости от масштабов его зоны присутствия. Спецтехника работает в рамках расписания по минутам, а из-за задержек сбивается весь рабочий день, что затем негативно сказывается на работе регоператора в целом. В частности, за минувший год в Архангельске автовладельцы блокировали подъезд спецтехники к контейнерным площадкам почти 5000 раз.Поэтому ряд регионов ввел в свой кодекс разделы, регулирующие ответственность за правонарушения в сфере благоустройства, в том числе установив административные взыскания за создание препятствий вывозу ТКО с накопительных площадок.