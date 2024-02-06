В РЭО рассказали об ответственности за перекрытие мусорных площадок автомобилями

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
На сегодняшний день такие меры предусмотрены в Московской Саратовской, Ленинградской, Белгородской, Новгородской, Оренбургской и Калужской областях, а также в Приморском крае и ряде других регионов России.
В тех регионах, где действуют данные законодательные нормы, за парковку рядом с мусорными контейнерами придется заплатить штраф в размере до 5000 рублей. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 10 000 рублей, а организации — до 30 000 рублей. Поэтому стоит парковаться таким образом, чтобы мусоровоз мог подъехать и загрузить мусор из бункеров и контейнеров, информирует 56orb.ru.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, подобные нарушения законодательства отмечаются в России регулярно. Владельцы авто паркуются неправильно, в результате чего мусоровозы не могут своевременно осуществить сбор и вывоз отходов, сбивая график и маршрут транспортировки полностью. В течение дня каждый мусоровоз способен обслужить порядка 80 контейнерных площадок в зависимости от масштабов его зоны присутствия. Спецтехника работает в рамках расписания по минутам, а из-за задержек сбивается весь рабочий день, что затем негативно сказывается на работе регоператора в целом. В частности, за минувший год в Архангельске автовладельцы блокировали подъезд спецтехники к контейнерным площадкам почти 5000 раз.Поэтому ряд регионов ввел в свой кодекс разделы, регулирующие ответственность за правонарушения в сфере благоустройства, в том числе установив административные взыскания за создание препятствий вывозу ТКО с накопительных площадок.
Следует отметить, что ключевая задача РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Согласно положениям национального проекта «Экология», это требуется для сокращения объема захоронения ТКО с последующим снижением экологической нагрузки на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема отходов и двукратное снижение ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение указанных показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.