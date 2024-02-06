Власти Перми готовятся ликвидировать продажу табака в павильонах с 1 марта

С 1 марта в Пермском крае вступает в силу закон о запрете продажи табачной и никотинсодержашей продукции в нестационарных торговых объектах. Согласно закону, запрещается розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами в павильонах. Розничная торговля такой продукцией в павильонах повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 15 до 100 тыс. рублей.