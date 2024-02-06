Власти Перми готовятся ликвидировать продажу табака в павильонах с 1 марта

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Власти Перми направили 114 уведомления владельцам НТО, продающим табачную продукцию. С 1 марта такая продажа запрещена, напоминают в администрации города.
С 1 марта в Пермском крае вступает в силу закон о запрете продажи табачной и никотинсодержашей продукции в нестационарных торговых объектах. Согласно закону, запрещается розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами в павильонах. Розничная торговля такой продукцией в павильонах повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 15 до 100 тыс. рублей.
Власти начали уведомлять владельцев павильонов, осуществляющих такую торговую деятельность. В марте специалисты мэрии начнут контролировать соблюдение нового закона.
В администрации отмечают, что зачастую в НТО, особенно в тех, которые устанавливаются самовольно на придомовых и частных территориях, ведется продажа контрафактной, немаркированной табачной продукции. Такая продукция может быть опасна для жизни и здоровья потребителя.