Вынесен приговор пермяку, избившему и ограбившему жительницу Кондратово

В какой-то момент потерпевшей удалось вырваться и выползти на дорогу. Она пыталась попросить помощи у проезжающих водителей, но никто не останавливался. Злоумышленник вновь настиг жертву и довел ее до ближайшей пекарни, так как она ничего не видела из-за синяков на глазах. При этом он высказывал в адрес женщины угрозы убийством, если она кому-нибудь расскажет о происшествии. Пока нападавший вел потерпевшую до пекарни, он вытащил из ее кармана сотовый телефон.