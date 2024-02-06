Вынесен приговор пермяку, избившему и ограбившему жительницу Кондратово

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Пермский районный суд вынес приговор ранее судимому 27-летнему пермяку. Мужчину признали виновным в разбое, угрозе убийством и краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В конце октября было совершено нападение неизвестного на 39-летнюю жительницу деревни Кондратово. В результате нанесения телесных повреждений, женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с сотрясением мозга и обширными гематомами.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали недавно освободившегося из мест лишения свободы пермяка, ранее судимого за особо тяжкое преступление.
Как оказалось, пьяный мужчина напал на проходившую мимо женщину. Она шла в наушниках и не подозревала, что кто-то следует за ней. Подойдя к потерпевшей сзади, злоумышленник нанес ей сильный удар кулаком по голове, отчего она упала в овраг. Затем он продолжил избиение, потребовав у жертвы деньги. Испугавшись за свою жизнь, она отдала нападавшему 5 тыс. рублей.
В какой-то момент потерпевшей удалось вырваться и выползти на дорогу. Она пыталась попросить помощи у проезжающих водителей, но никто не останавливался. Злоумышленник вновь настиг жертву и довел ее до ближайшей пекарни, так как она ничего не видела из-за синяков на глазах. При этом он высказывал в адрес женщины угрозы убийством, если она кому-нибудь расскажет о происшествии. Пока нападавший вел потерпевшую до пекарни, он вытащил из ее кармана сотовый телефон.
Решением суда мужчина признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 «Разбой», ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством» и ч. 2 ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.