Завтрак до восьми утра снижает риск развития сахарного диабета

В течение двух лет группа ученых из Франции и Испании проводила эксперимент с участием более ста тысяч добровольцев. Целью исследования было выяснить, как питание может влиять на работу поджелудочной железы и выработку инсулина.