Завтрак до восьми утра снижает риск развития сахарного диабета

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
По результатам исследования стало ясно, что завтрак до 8 утра может значительно снизить вероятность развития сахарного диабета второго типа — риск уменьшается на 59%. Было отмечено, что поздний завтрак может негативно сказываться на функционировании поджелудочной железы и производстве инсулина, пишет ИА RuNews24.ru.
Участники исследования, в основном женщины (около 80%), заполняли анкеты, в которых указывали все свои приемы пищи и время их употребления в течение суток. В результате исследования было обнаружено 963 новых случая диабета.
Эти результаты были опубликованы в International Journal of Epidemiology. Кроме того, исследование показало, что важно есть пищу небольшими порциями и заканчивать ужин не позднее 7 вечера.