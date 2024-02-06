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Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Завтрак до восьми утра снижает риск развития сахарного диабета

6 февраля 2024, 07:51
В течение двух лет группа ученых из Франции и Испании проводила эксперимент с участием более ста тысяч добровольцев. Целью исследования было выяснить, как питание может влиять на работу поджелудочной железы и выработку инсулина.

По результатам исследования стало ясно, что завтрак до 8 утра может значительно снизить вероятность развития сахарного диабета второго типа — риск уменьшается на 59%. Было отмечено, что поздний завтрак может негативно сказываться на функционировании поджелудочной железы и производстве инсулина, пишет ИА RuNews24.ru.

Участники исследования, в основном женщины (около 80%), заполняли анкеты, в которых указывали все свои приемы пищи и время их употребления в течение суток. В результате исследования было обнаружено 963 новых случая диабета.

Эти результаты были опубликованы в International Journal of Epidemiology. Кроме того, исследование показало, что важно есть пищу небольшими порциями и заканчивать ужин не позднее 7 вечера.

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