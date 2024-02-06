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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Женщина в ходе застолья зарезала собутыльника и подожгла дом у Кунгура, скрывая следы

Женщина в ходе застолья зарезала собутыльника и подожгла дом у Кунгура, скрывая следы

6 февраля 2024, 14:13
Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Погибло два человека. Еще одна женщина сгорела заживо.
Сюжет
Кунгур

Задержана 39-летняя женщина, подозреваемая в убийстве двух жителей Кунгурского округа. Подробности дела сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Утром 4 февраля после тушения пожара в одном из домов в округе были обнаружены тела мужчины и женщины с термическими повреждениями. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В результате работы силовиков подозреваемая в убийстве была установлена и вечером 5 февраля задержана. Ею является жительница Кунгурского округа.

По данным следствия, в ночное время 4 февраля подозреваемая, в ходе совместного распития спиртного, нанесла мужчине удар ножом, в результате которого он скончался на месте. В последующем, понимая, что находящаяся в доме женщина сообщит в правоохранительные органы о совершенном преступлении, решила замести следы и подожгла дом. Вследствие поджога дома женщина скончалась на месте.

В ходе расследования уголовного дела проведены осмотры места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели. В ходе обыска, проведенного по месту проживания подозреваемой, следствием изъяты объекты, свидетельствующие о ее причастности к совершенному преступлению.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, в пожаре на улице Победы в деревне Средняя Мельница в Кунгурском районе погибли двое пожилых людей: 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило 4 февраля в 3 часа 26 минут.

Как рассказали в ведомстве, соседи вызвали экстренные службы, когда увидели, что полыхали бревенчатый дом и надворные постройки. Зафиксировано открытое горение на 142 квадратных метрах. На месте работали 17 пожарных и 5 единиц техники.

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#Происшествия#Мвд#Криминал#Прокуратура#Уголовное дело#Кунгур#Полиция
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