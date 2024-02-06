Женщина в ходе застолья зарезала собутыльника и подожгла дом у Кунгура, скрывая следы

По данным следствия, в ночное время 4 февраля подозреваемая, в ходе совместного распития спиртного, нанесла мужчине удар ножом, в результате которого он скончался на месте. В последующем, понимая, что находящаяся в доме женщина сообщит в правоохранительные органы о совершенном преступлении, решила замести следы и подожгла дом. Вследствие поджога дома женщина скончалась на месте.