Женщина в ходе застолья зарезала собутыльника и подожгла дом у Кунгура, скрывая следы

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Задержана 39-летняя женщина, подозреваемая в убийстве двух жителей Кунгурского округа. Подробности дела сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Утром 4 февраля после тушения пожара в одном из домов в округе были обнаружены тела мужчины и женщины с термическими повреждениями. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
В результате работы силовиков подозреваемая в убийстве была установлена и вечером 5 февраля задержана. Ею является жительница Кунгурского округа.
По данным следствия, в ночное время 4 февраля подозреваемая, в ходе совместного распития спиртного, нанесла мужчине удар ножом, в результате которого он скончался на месте. В последующем, понимая, что находящаяся в доме женщина сообщит в правоохранительные органы о совершенном преступлении, решила замести следы и подожгла дом. Вследствие поджога дома женщина скончалась на месте.
В ходе расследования уголовного дела проведены осмотры места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели. В ходе обыска, проведенного по месту проживания подозреваемой, следствием изъяты объекты, свидетельствующие о ее причастности к совершенному преступлению.
Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, в пожаре на улице Победы в деревне Средняя Мельница в Кунгурском районе погибли двое пожилых людей: 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило 4 февраля в 3 часа 26 минут.
Как рассказали в ведомстве, соседи вызвали экстренные службы, когда увидели, что полыхали бревенчатый дом и надворные постройки. Зафиксировано открытое горение на 142 квадратных метрах. На месте работали 17 пожарных и 5 единиц техники.