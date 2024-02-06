Жительница Прикамья оказалась заперта в горящей квартире с котом

Оказалось, что горят вещи в одной из квартир 9-этажного дома. Хозяйка жилья проснулась от запаха дыма и попыталась убежать, но не нашла ключа от входной двери. Через 2 минуты после поступления вызова огнеборцы вскрыли дверь и вывели женщину на воздух. Также из квартиры, окутанной дымом, спасли котенка. До прибытия пожарных самостоятельно из здания вышли 19 человек.