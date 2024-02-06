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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Жительница Прикамья оказалась заперта в горящей квартире с котом

Жительница Прикамья оказалась заперта в горящей квартире с котом

6 февраля 2024, 04:26
Фото: МЧС
Женщина уснула, но забыла потушить сигарету.

В Краснокамске на пожаре чуть не погибла женщина. В МЧС сообщают, что сообщение об инциденте в доме на улице 50 лет Октября поступило 3 февраля в 22:27. На место выехали девять человек и три единицы техники.

Оказалось, что горят вещи в одной из квартир 9-этажного дома. Хозяйка жилья проснулась от запаха дыма и попыталась убежать, но не нашла ключа от входной двери. Через 2 минуты после поступления вызова огнеборцы вскрыли дверь и вывели женщину на воздух. Также из квартиры, окутанной дымом, спасли котенка. До прибытия пожарных самостоятельно из здания вышли 19 человек.

В МЧС отмечают, что пожар случился из-за неосторожности при курении — хозяйка квартиры уснула с непотушенной сигаретой.

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#Пермь#Пожар#Мчс#Курение
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