Актер из Краснокамска снялся в фантастическом триллере «Аквариум»

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где победила стабильность, а жизнь подчинена строгим инструкциям. Главный герой Стас живет с примерной женой и послушным сыном — его и сыграл Никита Еленев. Но однажды он решает выпустить чувства на свободу в идеальном мире, где они под запретом.