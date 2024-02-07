Актер из Краснокамска снялся в фантастическом триллере «Аквариум»

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Published Сегодня, 06:37
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Актер из Краснокамска, 30-летний Никита Еленев, сыграл одну из главных ролей в фантастическом триллере «Аквариум» (16+). Картина выйдет в прокат 29 февраля, пишет 59.ru. Фильм стал режиссерским дебютом выпускника мастерской Кирилла Серебренникова в школе-студии МХАТ Ильи Шагалова.
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где победила стабильность, а жизнь подчинена строгим инструкциям. Главный герой Стас живет с примерной женой и послушным сыном — его и сыграл Никита Еленев. Но однажды он решает выпустить чувства на свободу в идеальном мире, где они под запретом.
Никита Еленев родился и вырос в Краснокамске, с юности увлекался театром. После окончания школы окончил Московский театральный колледж Олега Табакова. Известен ролями Дениса Васильева в сериале «Молодежка» (16+) и Вируса в фильме «Лето» (18+).