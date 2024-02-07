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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Ассоциация туроператоров назвала популярные направления для отдыха в феврале

7 февраля 2024, 11:13
Ассоциация туроператоров объявила о популярных направлениях для российских туристов в феврале. Наибольшим спросом пользуются Шри-Ланка, Турция, Индия, Мальдивы и Китай.

В феврале средняя продолжительность поездки на Шри-Ланку составила 10 ночей, как и в январе. Бюджет тура со учетом перелета увеличился до 253 500 рублей, что на 7,1% превышает январский показатель (236 600 рублей), пишет pravda.ru.

В Турции большинство отдыхающих выбирают курорты провинции Анталья, в то время как Стамбул привлекает лишь 33% бронирований. Средняя длительность отдыха здесь составляет 6 дней, а общая стоимость с перелетом около 103 200 рублей.

Практически 94% поездок в Индию направлены в штат Гоа, популярный пляжный район. Средняя стоимость тура с перелетом составила почти 200 тысяч рублей, что незначительно выше январского уровня (181 300 рублей).

Мальдивы становятся все более популярным направлением для отдыха с детьми, а предпочтение отдается 4-звездочным отелям. Средняя стоимость поездки с перелетом составляет 725 тысяч рублей.

10-дневная поездка в Китай в феврале обойдется в 218 300 рублей. Большинство туристов выбирают Хайнань. Пакеты с завтраками и «все включено» наиболее популярны среди российских туристов.

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