Ассоциация туроператоров назвала популярные направления для отдыха в феврале

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В феврале средняя продолжительность поездки на Шри-Ланку составила 10 ночей, как и в январе. Бюджет тура со учетом перелета увеличился до 253 500 рублей, что на 7,1% превышает январский показатель (236 600 рублей), пишет pravda.ru.
В Турции большинство отдыхающих выбирают курорты провинции Анталья, в то время как Стамбул привлекает лишь 33% бронирований. Средняя длительность отдыха здесь составляет 6 дней, а общая стоимость с перелетом около 103 200 рублей.
Практически 94% поездок в Индию направлены в штат Гоа, популярный пляжный район. Средняя стоимость тура с перелетом составила почти 200 тысяч рублей, что незначительно выше январского уровня (181 300 рублей).
Мальдивы становятся все более популярным направлением для отдыха с детьми, а предпочтение отдается 4-звездочным отелям. Средняя стоимость поездки с перелетом составляет 725 тысяч рублей.
10-дневная поездка в Китай в феврале обойдется в 218 300 рублей. Большинство туристов выбирают Хайнань. Пакеты с завтраками и «все включено» наиболее популярны среди российских туристов.