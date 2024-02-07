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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:44

Автор скандального пермского памятника создает трон из «Игры престолов»

Автор скандального пермского памятника создает трон из «Игры престолов»

7 февраля 2024, 06:42
Фото: vk.com/anton_blacksmith
Работа над новым проектом продвигается медленно, пока готово 20 мечей из 130.

Автор скандального пермского памятника «Лыжник» создает трон из сериала «Игра престолов» (18+). По слова Антона Кирякова, идея создать такую скульптуру появилась еще около пяти лет назад после просмотра сериала. Работа над ней ведется уже год.

Пока кузнец создает мечи, которые станут основой трона, создано 20 из 130. Каждый из них уникальный, удержать одной рукой не получается из-за массы, рассказывает Киряков. На сборку скульптуры после ковки всех мечей может уйти еще полгода.

Антон Киряков получил популярность после создания памятника «Лыжник». Скульптуру начали сравнивать с «Аленкой» из-за странного внешнего вида.

Фото: vk.com/anton_blacksmith
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