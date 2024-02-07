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Бастрыкин взял на контроль расследование нападения овчарки на девочку в Кузбассе

Бастрыкин взял на контроль расследование нападения овчарки на девочку в Кузбассе

7 февраля 2024, 04:56
Фото: 1MI
Возбуждено уголовное дело.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении собаки на 4-летнюю девочку в Кемеровской области.

Трагедия произошла на территории одного из частных домовладений в поселке Старобачаты Беловского муниципального округа, сообщает VSE42.Ru. В итоги ребенок погиб.

Следователь СК допросил хозяйку кавказской овчарки, сейчас проведен осмотр места происшествия, проходят опросы свидетелей и назначены необходимые экспертизы. Известно, что собака напала на ребенка, когда женщина приоткрыла дверь вольера овчарки.

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#Происшествия#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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