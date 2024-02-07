Бастрыкин взял на контроль расследование нападения овчарки на девочку в Кузбассе

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении собаки на 4-летнюю девочку в Кемеровской области.
Трагедия произошла на территории одного из частных домовладений в поселке Старобачаты Беловского муниципального округа, сообщает VSE42.Ru. В итоги ребенок погиб.
Следователь СК допросил хозяйку кавказской овчарки, сейчас проведен осмотр места происшествия, проходят опросы свидетелей и назначены необходимые экспертизы. Известно, что собака напала на ребенка, когда женщина приоткрыла дверь вольера овчарки.