Два лысьвенца оказались на скамье подсудимых за кражу бензопилы и рыбачьих снастей

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
В Губахе два жителя Лысьвы оказались на скамье подсудимых за кражу автомобиля. В отношении двух молодых людей в возрасте 20 и 23 лет завершено расследование уголовного дела. Лысьвенцам представили обвинение по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Информацию об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В октябре 2023 года в губахинский отдел МВД обратился местный житель. По сообщению прикамца, неизвестные вскрыли автомобиль ВАЗ-21214 и похитили имущество. Нанесенный ущерб составил восемь тыс. рублей.
Во время оперативно-розыскных мероприятий следствию удалось выйти на след преступников. Мужчины были доставлены в полицию, где они и признались в содеянном. Приятели рассказали, что в Губаху они приехали на своей машине. Однако увидев во дворе высотки автомобиль отечественного производства, решили похитить находящееся в ней имущество. Мужчины забрали из багажника автомобиля бензопилу и набор рыболовных снастей, после чего уехали домой. Украденное мужчины распродали в интернете, вырученные деньги разделили между собой.
По данным ведомства, обвиняемые в полном объеме возместили ущерб потерпевшему. Уголовное дело было направлено в суд.