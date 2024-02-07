Два лысьвенца оказались на скамье подсудимых за кражу бензопилы и рыбачьих снастей

Во время оперативно-розыскных мероприятий следствию удалось выйти на след преступников. Мужчины были доставлены в полицию, где они и признались в содеянном. Приятели рассказали, что в Губаху они приехали на своей машине. Однако увидев во дворе высотки автомобиль отечественного производства, решили похитить находящееся в ней имущество. Мужчины забрали из багажника автомобиля бензопилу и набор рыболовных снастей, после чего уехали домой. Украденное мужчины распродали в интернете, вырученные деньги разделили между собой.