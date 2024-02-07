properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Два лысьвенца оказались на скамье подсудимых за кражу бензопилы и рыбачьих снастей

Два лысьвенца оказались на скамье подсудимых за кражу бензопилы и рыбачьих снастей

7 февраля 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Приятели в возрасте 20 и 23 лет вскрыли автомобиль и украли находящееся в нем имущество.

В Губахе два жителя Лысьвы оказались на скамье подсудимых за кражу автомобиля. В отношении двух молодых людей в возрасте 20 и 23 лет завершено расследование уголовного дела. Лысьвенцам представили обвинение по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Информацию об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В октябре 2023 года в губахинский отдел МВД обратился местный житель. По сообщению прикамца, неизвестные вскрыли автомобиль ВАЗ-21214 и похитили имущество. Нанесенный ущерб составил восемь тыс. рублей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий следствию удалось выйти на след преступников. Мужчины были доставлены в полицию, где они и признались в содеянном. Приятели рассказали, что в Губаху они приехали на своей машине. Однако увидев во дворе высотки автомобиль отечественного производства, решили похитить находящееся в ней имущество. Мужчины забрали из багажника автомобиля бензопилу и набор рыболовных снастей, после чего уехали домой. Украденное мужчины распродали в интернете, вырученные деньги разделили между собой.

По данным ведомства, обвиняемые в полном объеме возместили ущерб потерпевшему. Уголовное дело было направлено в суд.

Читайте также:
Мужчина угнал служебную машину, чтобы покатать друзей по ночному КукуштануПоехал за сигаретами и сжёг. Пьяный березниковец угнал чужой автомобиль с автомойки
#Интернет#Суд#Мвд#Кража#Лысьва#Губаха#Уголовное дело#Полиция#Расследование#Прикамье#Автомобиль#Рыболовные снасти#Бензопила#Молодые люди#ВАЗ-21214
Подпишитесь
Айболит и Белоснежка, аптеки и депутаты. Все самое интересное в арбитраже в январе
Сегодня, 02:00
Видео. Актер из Краснокамска снялся в фантастическом триллере «Аквариум»
Сегодня, 06:37
Председатель Следкома поручил доложить об обстоятельствах смерти девочки в Кунгуре
Сегодня, 04:49
Звезда «Слова пацана» из Пермского края сыграет в боевике о китайских коммунистах
Сегодня, 03:03
Крупнейший видеохостинг планеты заблокировал канал «Вести Пермь»
Вчера, 17:30
В силу вступило постановление о выплатах за доносы на пьяных водителей в Прикамье
Сегодня, 05:47