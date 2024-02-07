Два молодых человека прошлым летом «работали» посредниками для взяточников

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Два молодых человека прошлым летом, будучи еще несовершеннолетними, «работали» посредниками у коррупционеров. Сейчас им грозит срок, сообщают в краевой прокуратуре.
Прокуратура Пермского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 18-летних граждан. Обвиняемые выполняли указания неустановленных следствием лиц, с которыми они познакомились в интернете и которые представились им как сотрудники правоохранительных органов. Молодые люди получали информацию, где и у кого необходимо забрать деньги, а затем перечислить их на счет якобы должностного лица.
Суммы, которые отдавали курьерам жители Перми и Краснокамска предназначались для решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности их родственников, попавших в ДТП. На момент совершения преступления оба участника преступления являлись несовершеннолетними и были посвящены в преступный умысел организаторов о передаче взяток сотрудникам органов внутренних дел.
За пять дней июня 2023 года они получили от граждан и перевели на счета злоумышленников свыше 1,3 млн рублей.
Сейчас молодые люди обвиняются по ч.3 ст. 30, п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве). Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении остальных участников преступной группы выделено в отдельное производство, их количество устанавливается, ведется следствие.