properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Два молодых человека прошлым летом «работали» посредниками для взяточников

Два молодых человека прошлым летом «работали» посредниками для взяточников

7 февраля 2024, 15:01
Всего они доставили неизвестным коррупционерам 1,3 миллиона рублей.

Два молодых человека прошлым летом, будучи еще несовершеннолетними, «работали» посредниками у коррупционеров. Сейчас им грозит срок, сообщают в краевой прокуратуре.

Прокуратура Пермского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 18-летних граждан. Обвиняемые выполняли указания неустановленных следствием лиц, с которыми они познакомились в интернете и которые представились им как сотрудники правоохранительных органов. Молодые люди получали информацию, где и у кого необходимо забрать деньги, а затем перечислить их на счет якобы должностного лица.

Суммы, которые отдавали курьерам жители Перми и Краснокамска предназначались для решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности их родственников, попавших в ДТП. На момент совершения преступления оба участника преступления являлись несовершеннолетними и были посвящены в преступный умысел организаторов о передаче взяток сотрудникам органов внутренних дел.

За пять дней июня 2023 года они получили от граждан и перевели на счета злоумышленников свыше 1,3 млн рублей.

Сейчас молодые люди обвиняются по ч.3 ст. 30, п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве). Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении остальных участников преступной группы выделено в отдельное производство, их количество устанавливается, ведется следствие.

Читайте также:
Маскировал украденное с помощью книг. Пермяк обокрал приютившую его семьюЖенщина в ходе застолья зарезала собутыльника и подожгла дом у Кунгура, скрывая следыРуководитель почтового отделения присвоила дивиденды жителя Октябрьского
#Общество#Суд#Пермь#Криминал#Прокуратура#Полиция#Коррупция#Взятки
Подпишитесь
«Самое главное помнить, что это жизнь, и она ценна». Интервью с уникальной медсестрой
Сегодня, 10:30
Автор скандального пермского памятника создает трон из «Игры престолов»
Сегодня, 06:42
Стало известно, дойдет ли мощный циклон «Ольга» до Пермского края
Сегодня, 08:18
Видео. Актер из Краснокамска снялся в фантастическом триллере «Аквариум»
Сегодня, 06:37
Айболит и Белоснежка, аптеки и депутаты. Все самое интересное в арбитраже в январе
Сегодня, 02:00
В силу вступило постановление о выплатах за доносы на пьяных водителей в Прикамье
Сегодня, 05:47