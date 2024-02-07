Два молодых человека прошлым летом «работали» посредниками для взяточников

Прокуратура Пермского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 18-летних граждан. Обвиняемые выполняли указания неустановленных следствием лиц, с которыми они познакомились в интернете и которые представились им как сотрудники правоохранительных органов. Молодые люди получали информацию, где и у кого необходимо забрать деньги, а затем перечислить их на счет якобы должностного лица.