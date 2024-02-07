ФОМС и фонд «Круг добра» подписали договор о сотрудничестве

Напомним, что возможности программы госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2024 год были расширены, в том числе увеличено финансирование и нормативы объема по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Так, например, на 2024 год предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в прошлом году.