ФОМС и фонд «Круг добра» подписали договор о сотрудничестве

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:57
Этот документ направлен на углубление совместной работы в защите прав детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, включая редкие (орфанные), заболеваниями, в области здравоохранения. Обе стороны выражают готовность поддерживать инициативы, направленные на улучшение медицинского обслуживания детей, страдающих серьезными заболеваниями, пишут РИА Новости.
Соглашение включает взаимодействие в информировании семей о возможностях фонда «Круг добра» в качестве дополнительного ресурса для организации и финансирования помощи детям. Оно также предусматривает координацию в области регулирования правовых вопросов, связанных с обязательным медицинским страхованием детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также проведение совместных мероприятий для семей, представителей органов исполнительной власти и медицинских организаций.
Илья Баланин, председатель Федерального фонда ОМС, отметил, что эффективность сотрудничества ФОМС и фонда «Круг добра» напрямую влияет на выявление пациентов, их правильную маршрутизацию, качество обращений, а следовательно, на скорость предоставления необходимых препаратов и помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.
Также он сообщил, что с 2023 года в программу госгарантий бесплатного медицинского обслуживания включен расширенный неонатальный скрининг, в рамках которого проводится исследование на наличие 36 генетических орфанных заболеваний и их групп у новорожденных.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года семьи в 2024 году, а правительство утвердило план основных мероприятий. Один из пунктов этого плана — мероприятия по охране здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми.
Напомним, что возможности программы госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2024 год были расширены, в том числе увеличено финансирование и нормативы объема по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Так, например, на 2024 год предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в прошлом году.