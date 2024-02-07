Где-то пусто, где-то — тысячи кустов. Власти Перми раскрыли планы по озеленению

По сообщению МКУ «ГорЗеленСтрой», в этом году планируется высадить 808 деревьев и 4846 кустарников. В Дзержинском районе города будет рассажено 169 деревьев и 194 кустарника, в Индустриальном районе — 182 дерева и 3585 кустарников, в Кировском районе — 146 деревьев и 925 кустарников, в Мотовилихинском районе — 125 деревьев и 117 кустарников, в Орджоникидзевском районе — 77 деревьев, в Свердловском районе — 82 дерева и 25 кустарников. К программе определены такие породы, которые хорошо уживаются в городской среде и устойчивы к вредному влиянию человеческого фактора.