Где-то пусто, где-то — тысячи кустов. Власти Перми раскрыли планы по озеленению

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Updated Сегодня, 06:36
Весной 2024 года на улицах Перми посадят более пяти тыс. деревьев и кустарников в рамках масштабной озеленительной кампании. Молодые деревья украсят собой как центр города, так и его окраину. Также будут выполнены компенсационные посадки. Информацию об этом сообщает администрация города.
По сообщению МКУ «ГорЗеленСтрой», в этом году планируется высадить 808 деревьев и 4846 кустарников. В Дзержинском районе города будет рассажено 169 деревьев и 194 кустарника, в Индустриальном районе — 182 дерева и 3585 кустарников, в Кировском районе — 146 деревьев и 925 кустарников, в Мотовилихинском районе — 125 деревьев и 117 кустарников, в Орджоникидзевском районе — 77 деревьев, в Свердловском районе — 82 дерева и 25 кустарников. К программе определены такие породы, которые хорошо уживаются в городской среде и устойчивы к вредному влиянию человеческого фактора.
Отмечается, что улицу Одоевского украсят 48 пирамидальных тополей, а в сквере имени Александра Невского появятся 560 пузыреплодников калинолистных. Делается упор также и на разнообразие растительных форм — на улице Карпинского появятся три с половиной тысячи кустарников разных видов, а на газоне разделительной полосы по улице Маршала Рыбалко 320 видов кустарников.
Озеленение играет важную роль в формировании благоприятной экологической обстановки города. Растения выполняют жизненно важную функцию для жизни человека, связанную с выделением кислорода, ионизацией воздуха, поглощением шума и формированием микроклимата.