properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 20:15

Published 7 февраля, 20:15

Modified 8 февраля, 11:53

Updated 8 февраля, 11:53

Глава РЭО: На новом предприятии в Краснотурьинске будут перерабатывать органику

Глава РЭО: На новом предприятии в Краснотурьинске будут перерабатывать органику

7 февраля 2024, 20:15
Фото: reo.ru
В городском округе Краснотурьинск Свердловской области в наступившем году будет введено в эксплуатацию предприятие по компостированию органических отходов.

Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев отчитался, что полгода назад в Краснотурьинске запустили в работу мусоросортировочный комплекс мощностью 129 тысяч тонн. Как сообщает tagilcity.ru, предприятие оборудовано преимущественно техникой российского производства. А сейчас, в первые месяцы наступившего года, на территории региона должна завершиться постройка участка компостирования органических фракций, которые будут отбираться и направляться сюда при сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) на объекте.

Мощность механизма по компостированию органических отходов позволит перерабатывать 50 тысяч тонн сырья в год.

Его строительство и оснащение проводились благодаря привлечению инвестиционного капитала в размере свыше 900 миллионов рублей.

Пресс-служба ООО «Компания „Рифей“ уточняет, что завод готов к запуску, но пока не функционирует, так как в тарифе регоператора ещё не учтены траты на его эксплуатацию.

Согласно комментарию замглавы ППК «РЭО» Евгения Карелова, в этом году в Свердловской области заработает еще один комплексный объект по обращению с отходами в городе Нижний Тагил, что будет способствовать снижению объема отправляемого на свалки мусора.

Стоит напомнить, что Российский экологический оператор в первую очередь ставит перед собой цель создать комплексную систему обращения с ТКО на уровне государства. В национальном проекте «Экология» прописано, что это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на граждан. К 2030 году планируется достичь сортировки всего объема мусора и сокращения вдвое отправляемых на свалки отходов. Для решения таких задач требуется построение экономики замкнутого цикла.

#Общество
Подпишитесь
Пермяка наказали за возбуждение ненависти к участникам СВО
Сегодня, 14:22
Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Сегодня, 17:40
Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили
Сегодня, 13:24
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Сегодня, 14:35
Депутат от ЛДПР в Прикамье ищет актеров на роль Владимира Жириновского
Сегодня, 06:15
Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву
Сегодня, 05:25