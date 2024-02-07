Глава РЭО: На новом предприятии в Краснотурьинске будут перерабатывать органику

Стоит напомнить, что Российский экологический оператор в первую очередь ставит перед собой цель создать комплексную систему обращения с ТКО на уровне государства. В национальном проекте «Экология» прописано, что это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на граждан. К 2030 году планируется достичь сортировки всего объема мусора и сокращения вдвое отправляемых на свалки отходов. Для решения таких задач требуется построение экономики замкнутого цикла.