Глава РЭО: На новом предприятии в Краснотурьинске будут перерабатывать органику

Posted 7 февраля, 20:15
Published 7 февраля, 20:15
Modified 8 февраля, 11:53
Updated 8 февраля, 11:53
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев отчитался, что полгода назад в Краснотурьинске запустили в работу мусоросортировочный комплекс мощностью 129 тысяч тонн. Как сообщает tagilcity.ru, предприятие оборудовано преимущественно техникой российского производства. А сейчас, в первые месяцы наступившего года, на территории региона должна завершиться постройка участка компостирования органических фракций, которые будут отбираться и направляться сюда при сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) на объекте.
Мощность механизма по компостированию органических отходов позволит перерабатывать 50 тысяч тонн сырья в год.
Его строительство и оснащение проводились благодаря привлечению инвестиционного капитала в размере свыше 900 миллионов рублей.
Пресс-служба ООО «Компания „Рифей“ уточняет, что завод готов к запуску, но пока не функционирует, так как в тарифе регоператора ещё не учтены траты на его эксплуатацию.
Согласно комментарию замглавы ППК «РЭО» Евгения Карелова, в этом году в Свердловской области заработает еще один комплексный объект по обращению с отходами в городе Нижний Тагил, что будет способствовать снижению объема отправляемого на свалки мусора.
Стоит напомнить, что Российский экологический оператор в первую очередь ставит перед собой цель создать комплексную систему обращения с ТКО на уровне государства. В национальном проекте «Экология» прописано, что это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на граждан. К 2030 году планируется достичь сортировки всего объема мусора и сокращения вдвое отправляемых на свалки отходов. Для решения таких задач требуется построение экономики замкнутого цикла.