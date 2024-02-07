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Пермяку грозит срок за ДТП с двумя погибшими

Грузовик влетел в легковушку. Пермяку грозит срок за ДТП с двумя погибшими

7 февраля 2024, 05:50
Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Пермяку грозит срок за ДТП с двумя погибшими

Авария случилась еще летом прошлого года.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае будут судить водителя КАМАЗа за смертельное ДТП. По данным пресс-службы прокуратуры, мужчину обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, водитель выбрал скорость, которая была не безопасна для движения. Большегруз выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с LADA Calina. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы.

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