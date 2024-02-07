Как изменились социальные выплаты для россиян в 2024 году? Объясняем

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается для родителей, которые выходят на работу даже раньше этого срока. Однако такой закон распространяется только на россиян, работающих неполный рабочий день, на «удаленке» или на дому. Если женщина поменяет работодателя, на выплаты это не повлияет.
Что касается пособий по уходу за детьми-инвалидами, то их родители также оставляют за собой право на получение ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в случае выхода на неполный рабочий день или на «удаленку», сообщает издание newia.ru.
В январе власти не только проиндексировали выплаты действующим пенсионерам, но и увеличили пенсии для работающих россиян. Стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты повысится, а эти величины являются основой для расчета страховой пенсии.
В итоге стоимость пенсионного коэффициента возрастет до 133,05 рубля (+7,5%), а фиксированной выплаты к пенсии — до 8 134,88 рубля.
Прожиточный минимум в регионах ежегодно индексируется, 2024 год не стал исключением. После увеличения размеров прожиточного минимума Социальный фонд России автоматически пересчитывает размеры пособий.
С 2024 года повышен максимальный размер декретных выплат до 1,5 лет — до 49 тыс. рублей (ранее 33,2 тыс. рублей), выплат по больничному листу — до 122 тыс. рублей (83 тыс. рублей), а также пособий по беременности и родам — до 565 тыс. рублей (383 тыс. рублей).
Маткапитал тоже проиндексирован на 7,5%, как и некоторые другие выплаты. Размер выплаты на первого ребенка составляет около 631 тыс. рублей, на двух детей — 833,8 тыс. рублей. Если средства были частично потрачены, то будет проиндексирована оставшаяся их часть.
С 2024 года он выдается только со родителям со статусом гражданина России. Кроме того, обратиться за ежемесячной выплатой из средств маткапитала можно в течение полугода. При этом родитель получит деньги с учетом невыплаченного периода с момента появления ребенка. Если обратиться по истечение шести месяцев, то выплата будет назначена лишь с момента подачи заявления, без компенсации периода.
Также можно достроить дом на два хозяина с общей стеной на средства материнского капитала, тогда как раньше это было запрещено. А отцы-одиночки, имеющие право на маткапитал, смогут направить выплату на формирование накопительной части пенсии.