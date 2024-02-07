properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Как изменились социальные выплаты для россиян в 2024 году? Объясняем

Как изменились социальные выплаты для россиян в 2024 году? Объясняем

7 февраля 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney
В 2024 году в силу вступили новые законы, касающиеся пенсий, декретных выплат, пособий и материнского капитала. Кратко рассказываем, что изменилось в жизни россиян.
Сюжет
Пособия

Пособия по уходу за ребенком

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается для родителей, которые выходят на работу даже раньше этого срока. Однако такой закон распространяется только на россиян, работающих неполный рабочий день, на «удаленке» или на дому. Если женщина поменяет работодателя, на выплаты это не повлияет.

Что касается пособий по уходу за детьми-инвалидами, то их родители также оставляют за собой право на получение ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в случае выхода на неполный рабочий день или на «удаленку», сообщает издание newia.ru.

Пенсии

В январе власти не только проиндексировали выплаты действующим пенсионерам, но и увеличили пенсии для работающих россиян. Стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты повысится, а эти величины являются основой для расчета страховой пенсии.

В итоге стоимость пенсионного коэффициента возрастет до 133,05 рубля (+7,5%), а фиксированной выплаты к пенсии — до 8 134,88 рубля.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум в регионах ежегодно индексируется, 2024 год не стал исключением. После увеличения размеров прожиточного минимума Социальный фонд России автоматически пересчитывает размеры пособий.

Декретные пособия и выплаты по больничному

С 2024 года повышен максимальный размер декретных выплат до 1,5 лет — до 49 тыс. рублей (ранее 33,2 тыс. рублей), выплат по больничному листу — до 122 тыс. рублей (83 тыс. рублей), а также пособий по беременности и родам — до 565 тыс. рублей (383 тыс. рублей).

Материнский капитал

Маткапитал тоже проиндексирован на 7,5%, как и некоторые другие выплаты. Размер выплаты на первого ребенка составляет около 631 тыс. рублей, на двух детей — 833,8 тыс. рублей. Если средства были частично потрачены, то будет проиндексирована оставшаяся их часть.

Изменения в порядок использования маткапитала

С 2024 года он выдается только со родителям со статусом гражданина России. Кроме того, обратиться за ежемесячной выплатой из средств маткапитала можно в течение полугода. При этом родитель получит деньги с учетом невыплаченного периода с момента появления ребенка. Если обратиться по истечение шести месяцев, то выплата будет назначена лишь с момента подачи заявления, без компенсации периода.

Также можно достроить дом на два хозяина с общей стеной на средства материнского капитала, тогда как раньше это было запрещено. А отцы-одиночки, имеющие право на маткапитал, смогут направить выплату на формирование накопительной части пенсии.

Читайте также:
В январе 687 тысяч пенсионеров Прикамья получат увеличенную пенсиюСоцфонд РФ напоминает: время подавать заявления на получение единого пособия
#Общество#Пособия#Выплаты#Детские пособия
Подпишитесь
«Самое главное помнить, что это жизнь, и она ценна». Интервью с уникальной медсестрой
Сегодня, 10:30
Автор скандального пермского памятника создает трон из «Игры престолов»
Сегодня, 06:42
Стало известно, дойдет ли мощный циклон «Ольга» до Пермского края
Сегодня, 08:18
Видео. Актер из Краснокамска снялся в фантастическом триллере «Аквариум»
Сегодня, 06:37
Айболит и Белоснежка, аптеки и депутаты. Все самое интересное в арбитраже в январе
Сегодня, 02:00
В силу вступило постановление о выплатах за доносы на пьяных водителей в Прикамье
Сегодня, 05:47