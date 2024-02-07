Как изменились социальные выплаты для россиян в 2024 году? Объясняем

С 2024 года он выдается только со родителям со статусом гражданина России. Кроме того, обратиться за ежемесячной выплатой из средств маткапитала можно в течение полугода. При этом родитель получит деньги с учетом невыплаченного периода с момента появления ребенка. Если обратиться по истечение шести месяцев, то выплата будет назначена лишь с момента подачи заявления, без компенсации периода.