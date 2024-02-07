Красный цвет подходит всем: мнение стилиста

Как же определить подходящий оттенок? Для этого стилист рекомендует обратить внимание на две характеристики: температуру и насыщенность. Она объясняет, что внешность может быть теплой (с желтоватым, золотым или персиковым подтоном), холодной (с синевато-розоватым подтоном) или контрастной (с яркими цветами и почти отсутствием серого пигмента). Цвета с такой же температурой и насыщенностью будут идеально подходить для такой внешности.