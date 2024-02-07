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Posted 7 февраля, 19:09

Published 7 февраля, 19:09

Modified 7 февраля, 19:13

Updated 7 февраля, 19:13

Красный цвет подходит всем: мнение стилиста

7 февраля 2024, 19:09
Модный эксперт и стилист-имиджмейкер Ирина Девяткина в интервью для RuNews24.ru развенчивает распространенный миф о том, что красный цвет не всем подходит. Она также дает несколько советов о том, как носить этот яркий оттенок и выглядеть стильно.

Девяткина опровергает утверждение о неподходящем красном цвете для определенных людей. Она говорит: если красный цвет вам идет, а другой оттенок нет, то замените его на свой и продолжайте экспериментировать.

Далее стилист обращает внимание на два важных аспекта работы с цветом. Во-первых, цвет имеет значение только в портретной зоне, поэтому чем дальше он от нее, тем меньше его влияние. Во-вторых, возможно, какой-то оттенок красного может не подойти, но всегда можно найти тот, который будет выгодно подчеркивать вашу красоту и освежать лицо. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Как же определить подходящий оттенок? Для этого стилист рекомендует обратить внимание на две характеристики: температуру и насыщенность. Она объясняет, что внешность может быть теплой (с желтоватым, золотым или персиковым подтоном), холодной (с синевато-розоватым подтоном) или контрастной (с яркими цветами и почти отсутствием серого пигмента). Цвета с такой же температурой и насыщенностью будут идеально подходить для такой внешности.

Если цвет отличается по одной характеристике от вашей внешности, он тоже будет выглядеть хорошо. Но если цвет и внешность не совпадают ни по одному признаку, то лучше избегать его в портретной зоне.

Девяткина советует обратиться к стилистам, чтобы определить характеристики вашей внешности. Если вы хотите разобраться самостоятельно, она предлагает примерить разные оттенки одного цвета в магазинах и делать выводы, фотографируя себя. Также она упоминает, что сумочка красного цвета всегда является универсальным решением.

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