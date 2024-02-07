Красный цвет подходит всем: мнение стилиста

Posted 7 февраля, 19:09
Published 7 февраля, 19:09
Modified 7 февраля, 19:13
Updated 7 февраля, 19:13
Девяткина опровергает утверждение о неподходящем красном цвете для определенных людей. Она говорит: если красный цвет вам идет, а другой оттенок нет, то замените его на свой и продолжайте экспериментировать.
Далее стилист обращает внимание на два важных аспекта работы с цветом. Во-первых, цвет имеет значение только в портретной зоне, поэтому чем дальше он от нее, тем меньше его влияние. Во-вторых, возможно, какой-то оттенок красного может не подойти, но всегда можно найти тот, который будет выгодно подчеркивать вашу красоту и освежать лицо. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Как же определить подходящий оттенок? Для этого стилист рекомендует обратить внимание на две характеристики: температуру и насыщенность. Она объясняет, что внешность может быть теплой (с желтоватым, золотым или персиковым подтоном), холодной (с синевато-розоватым подтоном) или контрастной (с яркими цветами и почти отсутствием серого пигмента). Цвета с такой же температурой и насыщенностью будут идеально подходить для такой внешности.
Если цвет отличается по одной характеристике от вашей внешности, он тоже будет выглядеть хорошо. Но если цвет и внешность не совпадают ни по одному признаку, то лучше избегать его в портретной зоне.
Девяткина советует обратиться к стилистам, чтобы определить характеристики вашей внешности. Если вы хотите разобраться самостоятельно, она предлагает примерить разные оттенки одного цвета в магазинах и делать выводы, фотографируя себя. Также она упоминает, что сумочка красного цвета всегда является универсальным решением.