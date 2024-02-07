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Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Маскировал украденное с помощью книг. Пермяк обокрал приютившую его семью

Маскировал украденное с помощью книг. Пермяк обокрал приютившую его семью

7 февраля 2024, 05:14
Фото: Изображение Midjourney
Молодой человек попросился пожить к знакомым и начал у них приворовывать.

Пермский районный суд вынес приговор в отношении 20-летнего пермяка. Молодой человек обкрадывал приютившую его семью, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В сентябре прошлого года в дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление местной жительницы о том, что у нее с матерью из квартиры были похищены личные вещи. Общий ущерб составил свыше 22 тыс. рублей. Полицейские быстро установили личность злоумышленника.

Оказалось, что к кражам причастен молодой человек, который ранее проживал в квартире, присматривая за домашними животными на время отсутствия женщин. В конце лета обвиняемому негде было жить, и мать заявительницы разрешила ему остаться в квартире, пока дочь не вернется из отпуска.

Воспользовавшись добродушием и отсутствием хозяйки, молодой человек решил похитить ценные вещи и сдать их в ломбард. Таким образом, он вынес из квартиры золотую коронку для зубов, гитару, блендер и пневматическую винтовку с прицелом. Скрыть факт кражи злоумышленник попытался визуально при помощи металлических перекладин и книг, убрав их в чехлы от гитары и винтовки.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.

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#Общество#Суд#Криминал#Кража#Полиция
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