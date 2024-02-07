Маскировал украденное с помощью книг. Пермяк обокрал приютившую его семью

Оказалось, что к кражам причастен молодой человек, который ранее проживал в квартире, присматривая за домашними животными на время отсутствия женщин. В конце лета обвиняемому негде было жить, и мать заявительницы разрешила ему остаться в квартире, пока дочь не вернется из отпуска.