Маскировал украденное с помощью книг. Пермяк обокрал приютившую его семью

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:17
Пермский районный суд вынес приговор в отношении 20-летнего пермяка. Молодой человек обкрадывал приютившую его семью, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В сентябре прошлого года в дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление местной жительницы о том, что у нее с матерью из квартиры были похищены личные вещи. Общий ущерб составил свыше 22 тыс. рублей. Полицейские быстро установили личность злоумышленника.
Оказалось, что к кражам причастен молодой человек, который ранее проживал в квартире, присматривая за домашними животными на время отсутствия женщин. В конце лета обвиняемому негде было жить, и мать заявительницы разрешила ему остаться в квартире, пока дочь не вернется из отпуска.
Воспользовавшись добродушием и отсутствием хозяйки, молодой человек решил похитить ценные вещи и сдать их в ломбард. Таким образом, он вынес из квартиры золотую коронку для зубов, гитару, блендер и пневматическую винтовку с прицелом. Скрыть факт кражи злоумышленник попытался визуально при помощи металлических перекладин и книг, убрав их в чехлы от гитары и винтовки.
Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.