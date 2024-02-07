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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:33

Мать 4-месячной девочки из Прикамья раскрыла причину гибели ребенка в больнице

Мать 4-месячной девочки из Прикамья раскрыла причину гибели ребенка в больнице

7 февраля 2024, 04:05
Фото: fusionbrain.ai
Сейчас по факту смерти девочки возбуждено уголовное дело.

Мать 4-месячной Майи рассказала о причинах гибели ребенка. Девочка скончалась в больнице Кудымкара в середине декабря 2023 года. По словам девушки, основная причина смерти — респираторная инфекция верхних и нижних дыхательных путей, очаги пневмонии. Вдобавок, был врожденный порок сердца: «Это ужасно, я не понимаю, как так могло быть, без признаков», — рассказала мать изданию Parmanews.ru.

Планируется, что будет проведена еще одна судебно-медицинская экспертиза. Она должна оценить действия медиков.

Ранее была версия, что смерть девочки может быть связана с пробой Манту, так как температура поднялась после этой процедуры. Однако в краевом Минздраве пояснили, что эта версия не подтвердилась. После появления информации о гибели ребенка глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Детский мир
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