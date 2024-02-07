Мать 4-месячной девочки из Прикамья раскрыла причину гибели ребенка в больнице

Ранее была версия, что смерть девочки может быть связана с пробой Манту, так как температура поднялась после этой процедуры. Однако в краевом Минздраве пояснили, что эта версия не подтвердилась. После появления информации о гибели ребенка глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.