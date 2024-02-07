Мать 4-месячной девочки из Прикамья раскрыла причину гибели ребенка в больнице

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Мать 4-месячной Майи рассказала о причинах гибели ребенка. Девочка скончалась в больнице Кудымкара в середине декабря 2023 года. По словам девушки, основная причина смерти — респираторная инфекция верхних и нижних дыхательных путей, очаги пневмонии. Вдобавок, был врожденный порок сердца: «Это ужасно, я не понимаю, как так могло быть, без признаков», — рассказала мать изданию Parmanews.ru.
Планируется, что будет проведена еще одна судебно-медицинская экспертиза. Она должна оценить действия медиков.
Ранее была версия, что смерть девочки может быть связана с пробой Манту, так как температура поднялась после этой процедуры. Однако в краевом Минздраве пояснили, что эта версия не подтвердилась. После появления информации о гибели ребенка глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.