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МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снеге

МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снеге

7 февраля 2024, 10:25
Фото: properm.ru
Синоптики ранее говорили, что на регион надвигается циклон «Ольга».

В Пермском крае ожидается сильный снег, об этом сообщает МЧС со ссылкой на данные синоптиков. Погода испортится 8 февраля. Спасатели призывать водителей быть осторожнее на дорогах, так как увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий.

При возникновении чрезвычайных ситуаций о них стоит сообщать по номерам: 101 и 112.

Ранее пермский синоптик Андрей Шихов Рассказал, что на погоду в Пермском крае будет влиять циклон «Ольга», который идет с территории Скандинавии. По его словам, из-за циклона ожидаются сильные снегопады на юге регионе 7 и 8 февраля.

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#Пермь#Погода
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