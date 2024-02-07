МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снеге

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Пермском крае ожидается сильный снег, об этом сообщает МЧС со ссылкой на данные синоптиков. Погода испортится 8 февраля. Спасатели призывать водителей быть осторожнее на дорогах, так как увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий.
При возникновении чрезвычайных ситуаций о них стоит сообщать по номерам: 101 и 112.
Ранее пермский синоптик Андрей Шихов Рассказал, что на погоду в Пермском крае будет влиять циклон «Ольга», который идет с территории Скандинавии. По его словам, из-за циклона ожидаются сильные снегопады на юге регионе 7 и 8 февраля.