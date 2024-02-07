МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снеге

Ранее пермский синоптик Андрей Шихов Рассказал, что на погоду в Пермском крае будет влиять циклон «Ольга», который идет с территории Скандинавии. По его словам, из-за циклона ожидаются сильные снегопады на юге регионе 7 и 8 февраля.