На одной из центральных улиц Перми сегодня горел магазин «Магнит»

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В социальных сетях сегодня появились фото с пожаром в магазине «Магнит» по ул. Куйбышева, 159. Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 14:15. К месту вызова были направлены восемь человек личного состава и четыре единиц техники. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило горение в помещении магазина на первом этаже многоквартирного жилого дома.
Огонь был локализован и ликвидирован в 14:33. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Погибших, пострадавших на пожаре нет. До прибытия пожарной охраны эвакуировались шесть человек.
В настоящее время сотрудниками ГУ МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.