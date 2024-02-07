На одной из центральных улиц Перми сегодня горел магазин «Магнит»

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 14:15. К месту вызова были направлены восемь человек личного состава и четыре единиц техники. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило горение в помещении магазина на первом этаже многоквартирного жилого дома.