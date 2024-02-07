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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

На одной из центральных улиц Перми сегодня горел магазин «Магнит»

На одной из центральных улиц Перми сегодня горел магазин «Магнит»

7 февраля 2024, 12:32
Фото: telegram-канал ЧП Пермь
Причины пожара выясняются.

В социальных сетях сегодня появились фото с пожаром в магазине «Магнит» по ул. Куйбышева, 159. Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 14:15. К месту вызова были направлены восемь человек личного состава и четыре единиц техники. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило горение в помещении магазина на первом этаже многоквартирного жилого дома.

Огонь был локализован и ликвидирован в 14:33. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Погибших, пострадавших на пожаре нет. До прибытия пожарной охраны эвакуировались шесть человек.

В настоящее время сотрудниками ГУ МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

#Происшествия#Пермь#Пожар#Магазин
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