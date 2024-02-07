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Новикомбанк представил финансовую отчетность за 2023 год

Новикомбанк представил финансовую отчетность за 2023 год

7 февраля 2024, 07:49
Фото: Новикомбанк
Представлена бухгалтерская отчетность (РСБУ) Новикомбанка за прошлый год. На начало текущего года активы компании составили 916,6 миллиарда рублей, что на 13,3% больше, чем в 2022 году.

Кредитный портфель банка вырос на восемь процентов и достиг отметки в 816 миллиардов рублей. Прибыль финансовой организации в 2023 году составила 16,8 миллиарда рублей, передает newsnn.ru.

Чистый процентный доход банка за год вырос на 16,5% и составил 35,5 миллиарда рублей. Объем собственных средств увеличился на 12,7% — до 93,1 миллиарда рублей. Основную долю ресурсной базы Новикомбанка составляют средства клиентов, объем остатков на счетах которых в предыдущем году вырос на 12,8% — до 826,5 миллиарда рублей.

Эти положительные результаты были достигнуты благодаря устойчивости бизнес-профиля к внешним факторам, стабильности и диверсификации ресурсной базы, эффективному управлению ликвидностью и высокому уровню достаточности капитала.

В 2023 году Новикомбанк предоставил финансово-кредитную поддержку высокотехнологичным предприятиям. Также была совершена первая сделка с цифровыми финансовыми активами для организаций ОПК и организаций «Ростеха».

В прошлом году банк выплатил дивиденды акционерам в размере 4,9 миллиарда рублей. Новикомбанку был присвоен рейтинг AA|ru| агентством НРА, а АКРА повысило его до АА-(RU).

Председатель правления Новикомбанка и куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева отметила, что банк стремится предоставить максимально выгодные условия для клиентов, работающих в приоритетных отраслях для страны. Она также подчеркнула, что банк активно развивает портфель выгодных розничных продуктов с социальной направленностью, чтобы поддерживать кадровый потенциал российской промышленности.

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