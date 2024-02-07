Новикомбанк представил финансовую отчетность за 2023 год

Чистый процентный доход банка за год вырос на 16,5% и составил 35,5 миллиарда рублей. Объем собственных средств увеличился на 12,7% — до 93,1 миллиарда рублей. Основную долю ресурсной базы Новикомбанка составляют средства клиентов, объем остатков на счетах которых в предыдущем году вырос на 12,8% — до 826,5 миллиарда рублей.