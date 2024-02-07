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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:26

Новым директором пермского Дворца молодежи стала комиссар краевого студотряда

Новым директором пермского Дворца молодежи стала комиссар краевого студотряда

7 февраля 2024, 09:24
Фото: properm.ru
Кандидатура Анастасии Добренко являлась приоритетной.

В Перми новым директором Дворца молодежи назначена Анастасия Добренко, заместитель руководителя штаба некоммерческой организации «Студенческие отряды Пермского края». Информацию об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.

В конце 2023 года пост директора учреждения покинула Екатерина Бокова. Госпожа Бокова возглавляла Дворец молодежи с 2017 года. С 9 января и. о. директора был назначен Александр Миков.

Сообщалось, что директором Дворца молодежи может стать комиссар краевого студотряда. Кандидатура Добренко являлась на тот момент приоритетной.

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#Пермь#Дворец молодежи#Анастасия Добренко#Екатерина Бокова#Александр Миков#Студотряды Пермского края
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