Новым директором пермского Дворца молодежи стала комиссар краевого студотряда

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Перми новым директором Дворца молодежи назначена Анастасия Добренко, заместитель руководителя штаба некоммерческой организации «Студенческие отряды Пермского края». Информацию об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.
В конце 2023 года пост директора учреждения покинула Екатерина Бокова. Госпожа Бокова возглавляла Дворец молодежи с 2017 года. С 9 января и. о. директора был назначен Александр Миков.
Сообщалось, что директором Дворца молодежи может стать комиссар краевого студотряда. Кандидатура Добренко являлась на тот момент приоритетной.