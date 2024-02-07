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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Обстоятельства смерти 12-летней девочки в кунгурской больнице изучает прокуратура

Обстоятельства смерти 12-летней девочки в кунгурской больнице изучает прокуратура

7 февраля 2024, 13:01
Фото: properm.ru
Ранее проверку начал Следком.
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Кунгур

Кунгурская городская прокуратура организовала проверку в связи со смертью несовершеннолетней в лечебном учреждении. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры края.

Надзорный орган взял на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.

О смерти девочки 1 февраля от двухсторонней пневмонии сообщили СМИ. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти подростка в Пермском крае.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка.

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#Происшествия#Прокуратура#Кунгур#Смерть ребенка#Ребенок
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