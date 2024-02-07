Обстоятельства смерти 12-летней девочки в кунгурской больнице изучает прокуратура

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Кунгурская городская прокуратура организовала проверку в связи со смертью несовершеннолетней в лечебном учреждении. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры края.
Надзорный орган взял на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.
О смерти девочки 1 февраля от двухсторонней пневмонии сообщили СМИ. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти подростка в Пермском крае.
По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка.