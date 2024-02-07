Пермские власти планируют увеличить финансирование на соцферу и благоустройство

С учетом фактических темпов поступлений за прошлый год предлагается увеличить прогнозируемый объем доходов бюджета. Основным источником являются поступления налога на доходы физических лиц. Также предлагается перераспределить высвобождаемые средства в связи с планируемым переносом сроков погашения муниципальных бюджетных кредитов на 2027–2028 годы. На социальные расходы и сферу дорожного хозяйства дополнительно планируется направить 1,8 млрд рублей в 2024 году, 2,4 млрд рублей в 2025 году и 1,5 млрд рублей в 2026 году.