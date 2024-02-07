Пермские власти планируют увеличить финансирование на соцферу и благоустройство

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
С учетом фактических темпов поступлений за прошлый год предлагается увеличить прогнозируемый объем доходов бюджета. Основным источником являются поступления налога на доходы физических лиц. Также предлагается перераспределить высвобождаемые средства в связи с планируемым переносом сроков погашения муниципальных бюджетных кредитов на 2027–2028 годы. На социальные расходы и сферу дорожного хозяйства дополнительно планируется направить 1,8 млрд рублей в 2024 году, 2,4 млрд рублей в 2025 году и 1,5 млрд рублей в 2026 году.
Часть денег, которые высвобождаются благодаря краевой поддержке, администрация города направит на строительство и реконструкции школ на улицах Ветлужская, Академика Веденеева, в районе ДКХ. Также планируется выделить 103 млн рублей на ускорение ремонта детсадов.
«Запланированы средства на увеличение расходов по сносу расселенных аварийных домов, а также на завершение строительства городского питомника растений в 2025 году. Ощутимый объем допфинансирования в размере 718 млн руб. в этом году (в плановом периоде 2025–2026 годов — 849 млн руб. ежегодно) направим на содержание и ремонт автомобильных дорог. Много лет стоимость контрактов не менялась, чтобы улучшить качество уборки зимой и содержание в летний период, нужны дополнительные средства», — рассказал Эдуард Соснин.
Поправки должны рассмотреть депутаты пермской гордумы на заседании в феврале.