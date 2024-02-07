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Пермячка отсудила и ТСЖ 500 тысяч за травму ноги после падения на тротуаре

Пермячка отсудила полмиллиона рублей у ТСЖ за травму ноги после падения на тротуаре

7 февраля 2024, 06:21
Фото: 1MI

Пермячка отсудила и ТСЖ 500 тысяч за травму ноги после падения на тротуаре

Женщина также добилась компенсации лечения

Пермячка выиграла суд у ТСЖ по иску из-за полученной травмы от падения на скользком тротуаре. Об этом сообщают в Мотовилихинском суде Перми.

В марте 2023 года истец отправилась в продуктовый магазин, расположенный на территории многоквартирного дома, но поскользнулась из-за наледи на дороге и упала. Вследствие падения пострадавшая получила множественную травму ноги. Женщина была госпитализирована, перенесла операцию и проходила длительное лечение.

До настоящего времени пермячка испытывает боли, нуждается в постороннем уходе, не имеет возможности работать и получать доход, управлять автомобилем. В иске она просила взыскать с товарищества собственников жилья компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей, компенсацию расходов на приобретение медикаментов, судебные расходы.

Суд пришел к выводу, что именно ТСЖ, являясь «управляющей организацией» многоквартирного дома, возле которого произошло падение истца, не предприняло надлежащих мер по выполнению принятых на себя обязательств, обеспечивающих безопасность передвижения с целью устранения скользкости.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд принял по внимание физические и нравственные страдания пережитые истцом, длительный период ее восстановления после травмы, отсутствие возможности в полной мере вернуться к прежнему активному образу жизни.

Судебным актом с ТСЖ в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей, расходы на лечение 14 567,80 рублей, судебные расходы в размере 433,98 рублей.

Так же в доход бюджета взыскана государственная пошлина в размере 882,71 рублей.

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