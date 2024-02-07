Пермячка отсудила полмиллиона рублей у ТСЖ за травму ноги после падения на тротуаре

До настоящего времени пермячка испытывает боли, нуждается в постороннем уходе, не имеет возможности работать и получать доход, управлять автомобилем. В иске она просила взыскать с товарищества собственников жилья компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей, компенсацию расходов на приобретение медикаментов, судебные расходы.