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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 03:27

Пермяк заявил о минировании люстры, чтобы ее быстрее отремонтировали

Пермяк заявил о минировании люстры, чтобы ее быстрее отремонтировали

7 февраля 2024, 03:25
Фото: fusionbrain.ai
Покупатель не смог вытерпеть долгий ремонт.

Житель Соликамска решил необычным способом ускорить ремонт люстры — он сообщил, что товар заминирован. По информации Telegram-канала Ural Mash, мужчина купил люстру за 5 тыс. рублей, но практически сразу вернул в магазин, так как светодиоды не горели.

Через две недели он вернулся, чтобы забрать исправную люстру, однако в магазине пояснили, что чинить ее будут в течение 45 дней. В один из моментов покупателю надоело ждать. Он позвонил спецслужбам и рассказал, что в сданной на ремонт люстре находится бомба. Однако соликамец практически сразу признался, что это лишь шутка. Несмотря на это силовики проверили магазин, опросили сотрудников, а также самого покупателя и его жену. На мужчину завели административное дело по статье «Заведомо ложный вызов спецслужб».

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#Пермь#Минирование#Соликамск#Бомба#Права потребителей#Ложное минирование
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