Пермяк заявил о минировании люстры, чтобы ее быстрее отремонтировали

Через две недели он вернулся, чтобы забрать исправную люстру, однако в магазине пояснили, что чинить ее будут в течение 45 дней. В один из моментов покупателю надоело ждать. Он позвонил спецслужбам и рассказал, что в сданной на ремонт люстре находится бомба. Однако соликамец практически сразу признался, что это лишь шутка. Несмотря на это силовики проверили магазин, опросили сотрудников, а также самого покупателя и его жену. На мужчину завели административное дело по статье «Заведомо ложный вызов спецслужб».