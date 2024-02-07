Первый зампред правительства рассказал о росте использования платформы МСП. РФ

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В прошлом году один пользователь прибегал к услугам сервиса более чем на 30% чаще, чем в предыдущем году, подчеркнул первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.
Как заявил Белоусов, цифровая платформа МСП.РФ за два года стала востребованным механизмом взаимодействия среднего и малого бизнеса с государством, получения обратной связи и поддержки. По словам первого зампреда Правительства РФ, на платформе зарегистрировано более 670 тыс. пользователей, и в 2023 году их число выросло в два раза.
Один из главных результатов работы цифровой платформы МСП.РФ за прошедшие два года — осуществление перехода от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Такой подход, в частности, позволяет приоритизировать подходящие пользователю меры, предложить их с учетом индивидуальных потребностей, сформировать перечень стоп-факторов, которые могут препятствовать получению поддержки в конкретный период.
Как подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в основе адресного подбора мер лежит цифровой профиль, который был запущен на платформе в конце 2022 года. Данные профиля за прошедший период использовались более 150 тыс. раз с целью получения мер поддержки и услуг посредством цифровой платформы. Также Исаевич отметил, что функционалом этого профиля воспользовались более 14 тыс. российских предпринимателей. Гендиректор Корпорации МСП подчеркнул, что инструменты, контент и сервисы цифровой платформы регулярно совершенствуются, для чего используется обратная связь с бизнесом, в частности результаты тестирования сервисов с пользователями МСП.РФ, которое проводится каждый год.
В 2023 году на 50% увеличилось количество пользователей МСП.РФ в статусе самозанятых, а число ИП и юридических лиц выросло более чем на 70%. Наибольший интерес к цифровой платформе проявляют предприниматели, работающие в сфере торговли. На втором месте — представители бизнеса обрабатывающих производств, число которых выросло в 1,7 раза.
На 50% увеличилось количество пользователей цифровой платформы, представляющих такие отрасли, как транспортировка и хранение, строительство, общепит и гостиницы, социальные услуги, здравоохранение, сельское хозяйство.
На МСП.РФ представителям бизнеса из 89 регионов России доступно более 1000 региональных мер поддержки и более 30 сервисов.