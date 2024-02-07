Первый зампред правительства рассказал о росте использования платформы МСП. РФ

Как подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в основе адресного подбора мер лежит цифровой профиль, который был запущен на платформе в конце 2022 года. Данные профиля за прошедший период использовались более 150 тыс. раз с целью получения мер поддержки и услуг посредством цифровой платформы. Также Исаевич отметил, что функционалом этого профиля воспользовались более 14 тыс. российских предпринимателей. Гендиректор Корпорации МСП подчеркнул, что инструменты, контент и сервисы цифровой платформы регулярно совершенствуются, для чего используется обратная связь с бизнесом, в частности результаты тестирования сервисов с пользователями МСП.РФ, которое проводится каждый год.