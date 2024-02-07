Певица Бьянка рассказала о том, как похудела на 30 кг

Певица рассказала, что ей удалось похудеть благодаря помощи эндокринологов, которые давали ей советы и следили за ее состоянием. Все началось с того, что во время одного из обследований врачи обнаружили у нее проблемы с гормональным фоном. Бьянке пришлось даже лечь в больницу, где ей ставили специальные витаминные капельницы для поддержания хорошего самочувствия. По словам певицы, эти процедуры помогли ей избавиться от лишней жидкости. В том числе за счет этого ей удалось снизить вес на 32 килограмма.