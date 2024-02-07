Певица Бьянка рассказала о том, как похудела на 30 кг

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Как сообщает newia.ru, поклонники певицы писали ей комплименты и задавали вопросы о том, как ей удалось так существенно снизить вес за относительно короткий период времени. Журналистам этот вопрос тоже стал интересен, и они связались с Бьянкой.
Певица рассказала, что ей удалось похудеть благодаря помощи эндокринологов, которые давали ей советы и следили за ее состоянием. Все началось с того, что во время одного из обследований врачи обнаружили у нее проблемы с гормональным фоном. Бьянке пришлось даже лечь в больницу, где ей ставили специальные витаминные капельницы для поддержания хорошего самочувствия. По словам певицы, эти процедуры помогли ей избавиться от лишней жидкости. В том числе за счет этого ей удалось снизить вес на 32 килограмма.
Кроме того, по словам Бьянки, ей помогли лечебная физкультура, занятия спортом и посещение бассейна. Певица регулярно сдает анализы и находится под наблюдением врачей, что также способствовало снижению веса.
Бьянка опровергает заявления о том, что она избавилась от лишнего веса с помощью хирургических методов. Она отметила, что раньше многие не верили в то, что она сможет похудеть.