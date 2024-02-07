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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Певица Бьянка рассказала о том, как похудела на 30 кг

Певица Бьянка рассказала о том, как похудела на 30 кг

7 февраля 2024, 12:18
Фото: vk.com/biankanumber1
Известная певица Татьяна Липницкая, которая выступает под псевдонимом Бьянка, смогла сбросить более 30 килограммов. В январе она опубликовала фотографию в купальнике, что вызвало большой интерес у подписчиков, отметивших ее подтянутую фигуру.

Как сообщает newia.ru, поклонники певицы писали ей комплименты и задавали вопросы о том, как ей удалось так существенно снизить вес за относительно короткий период времени. Журналистам этот вопрос тоже стал интересен, и они связались с Бьянкой.

Певица рассказала, что ей удалось похудеть благодаря помощи эндокринологов, которые давали ей советы и следили за ее состоянием. Все началось с того, что во время одного из обследований врачи обнаружили у нее проблемы с гормональным фоном. Бьянке пришлось даже лечь в больницу, где ей ставили специальные витаминные капельницы для поддержания хорошего самочувствия. По словам певицы, эти процедуры помогли ей избавиться от лишней жидкости. В том числе за счет этого ей удалось снизить вес на 32 килограмма.

Кроме того, по словам Бьянки, ей помогли лечебная физкультура, занятия спортом и посещение бассейна. Певица регулярно сдает анализы и находится под наблюдением врачей, что также способствовало снижению веса.

Бьянка опровергает заявления о том, что она избавилась от лишнего веса с помощью хирургических методов. Она отметила, что раньше многие не верили в то, что она сможет похудеть.

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