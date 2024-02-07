Председатель Следкома поручил доложить об обстоятельствах смерти девочки в Кунгуре

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 06:47
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти подростка в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СМИ получила распространение информация о том, что в больнице Кунгура от пневмонии умерла 12-летняя девочка, при этом ранее при обследовании участковый врач не диагностировал заболевание.
По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.