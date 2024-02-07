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Глава СК Александр Бастрыкин ищет виновных в деле о гибели пермской школьницы

Председатель Следкома поручил доложить об обстоятельствах смерти девочки в Кунгуре

7 февраля 2024, 04:49
Фото: 1MI

Глава СК Александр Бастрыкин ищет виновных в деле о гибели пермской школьницы

Сейчас СУ СКР по региону проводится доследственная проверка.
Сюжет
Кунгур

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти подростка в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СМИ получила распространение информация о том, что в больнице Кунгура от пневмонии умерла 12-летняя девочка, при этом ранее при обследовании участковый врач не диагностировал заболевание.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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#Здоровье#Происшествия#Общество#Кунгур#Следственный комитет#Су скр
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