Приставы выселили из элитного дома под Добрянкой бывших владельцев

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Бывшие владельцы, утратившие право пользования элитной недвижимостью в Добрянском округе длительное время отказывались покидать уже чужой загородный комплекс. Выселять их пришлось через суд, рассказывают в ГУФССП по Пермскому краю.
В отделении судебных приставов по г. Добрянке на исполнении находилось исполнительное производство о выселении семейной пары из усадьбы, находящейся на берегу Камы в селе Шемети.
Ранее супругов признали банкротами и ввели в их отношении процедуру реализации имущества. В рамках дела о банкротстве у должников было выявлено залоговое имущество — жилой комплекс, который был выставлен на торги. Однако покупателей на дорогостоящее имущество не нашлось, и банк-залогодержатель оставил его за собой, зарегистрировав право собственности. Впоследствии кредитная организация продала недвижимое имущество юридическому лицу. Новый владелец направлял супругам требование о необходимости снятия с регистрационного учета и освобождении жилого дома, но те игнорировали претензии. Дело дошло до суда, который решил, что проживание граждан в жилом помещении незаконно и нарушает права собственника.
Должникам сообщили о решении суда и о начале исполнительного производства, но они по-прежнему отказывались покидать загородную недвижимость. За неисполнение требований исполнительного документа в установленный срок с них был взыскан исполнительский сбор и дважды применялись штрафные санкции по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».
Так как граждане добровольно не исполняли решение суда, было назначено их принудительное выселение.
Усадьба располагается на земельном участке площадью 190 кв. м. и представляла собой ряд объектов недвижимости: трехэтажный жилой дом, гостевой дом и банный комплекс. В ходе проведения исполнительных действий судебными приставами было описано более 500 находящихся в зданиях предметов на сумму свыше 3 млн рублей. Все эти вещи выселяемые вывозить отказались. На данный момент они находятся на ответственном хранении представителя взыскателя. Если должники не заберут описанное имущество в течение двух месяцев, то в соответствии с законодательством, его передадут на реализацию.