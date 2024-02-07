Приставы выселили из элитного дома под Добрянкой бывших владельцев

Ранее супругов признали банкротами и ввели в их отношении процедуру реализации имущества. В рамках дела о банкротстве у должников было выявлено залоговое имущество — жилой комплекс, который был выставлен на торги. Однако покупателей на дорогостоящее имущество не нашлось, и банк-залогодержатель оставил его за собой, зарегистрировав право собственности. Впоследствии кредитная организация продала недвижимое имущество юридическому лицу. Новый владелец направлял супругам требование о необходимости снятия с регистрационного учета и освобождении жилого дома, но те игнорировали претензии. Дело дошло до суда, который решил, что проживание граждан в жилом помещении незаконно и нарушает права собственника.