properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

С февраля в Кузбассе проиндексировали ряд социальных выплат

С февраля в Кузбассе проиндексировали ряд социальных выплат

7 февраля 2024, 04:42
Фото: 1MI
Все выплаты можно получить в беззаявительном порядке.
Сюжет
Пособия

В Кемеровской области с 1 февраля на 7,4% был проиндексирован ряд социальных выплат и пособий. Прежде всего, эта мера поддержки коснулась людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других кузбассовцев, пишет VSE42.Ru со ссылкой на данные регионального отделения Социального Фонда России.

Кроме того, проиндексировали и стоимость набора социальных услуг — бесплатные лекарства и медизделия, путевку в санаторий или проезд на пригородных электричках. Его так же можно полностью или частично получить деньгами. На 7,4% проиндексирован и материнский капитал — сумма выплаты для тех, кто еще не успел им воспользоваться составит свыше 630 тыс. рублей.

Повысились и другие «семейные» выплаты — увеличено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам. Все повышения Социальный Фонд России производит без заявлений — жителям Кемеровской области никуда обращаться не нужно.

#Общество#Пособия
Подпишитесь
Айболит и Белоснежка, аптеки и депутаты. Все самое интересное в арбитраже в январе
Сегодня, 02:00
Видео. Актер из Краснокамска снялся в фантастическом триллере «Аквариум»
Сегодня, 06:37
Председатель Следкома поручил доложить об обстоятельствах смерти девочки в Кунгуре
Сегодня, 04:49
Звезда «Слова пацана» из Пермского края сыграет в боевике о китайских коммунистах
Сегодня, 03:03
Крупнейший видеохостинг планеты заблокировал канал «Вести Пермь»
Вчера, 17:30
В силу вступило постановление о выплатах за доносы на пьяных водителей в Прикамье
Сегодня, 05:47