С февраля в Кузбассе проиндексировали ряд социальных выплат

Кроме того, проиндексировали и стоимость набора социальных услуг — бесплатные лекарства и медизделия, путевку в санаторий или проезд на пригородных электричках. Его так же можно полностью или частично получить деньгами. На 7,4% проиндексирован и материнский капитал — сумма выплаты для тех, кто еще не успел им воспользоваться составит свыше 630 тыс. рублей.