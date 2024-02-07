С февраля в Кузбассе проиндексировали ряд социальных выплат

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
В Кемеровской области с 1 февраля на 7,4% был проиндексирован ряд социальных выплат и пособий. Прежде всего, эта мера поддержки коснулась людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других кузбассовцев, пишет VSE42.Ru со ссылкой на данные регионального отделения Социального Фонда России.
Кроме того, проиндексировали и стоимость набора социальных услуг — бесплатные лекарства и медизделия, путевку в санаторий или проезд на пригородных электричках. Его так же можно полностью или частично получить деньгами. На 7,4% проиндексирован и материнский капитал — сумма выплаты для тех, кто еще не успел им воспользоваться составит свыше 630 тыс. рублей.
Повысились и другие «семейные» выплаты — увеличено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам. Все повышения Социальный Фонд России производит без заявлений — жителям Кемеровской области никуда обращаться не нужно.