«Самое главное помнить, что это жизнь, и она ценна». Интервью с уникальной медсестрой

С позиционированием в таких случаях всё везде плохо, потому что этому никто нигде не учит, не уделяется этому внимания. Например, в поликлиниках говорят: ну, лежит, и пусть лежит. Но со временем под действием гравитации ребенок иногда такую позу принимает… А если спастика есть, мышцы напрягаются, сильно тянет в какую-то сторону. Человеческое тело может очень сильно выгнуться, я раньше даже не представляла, как. Хочется положить по-другому, поменять положение, посадить, но понимаешь, что это уже никак — тело не дается, потому что не двигаются ни руки, ни ноги… как застыло, так и застыло. Это гораздо тяжелее, чем трахеостома или гастростома — с ними даже купаться можно. С трахеостомой и в баню водят ребенка. А когда дети искривлены, всё гораздо сложнее.