Снимали детей с балкона. В Пермском крае пожарные спасли семь человек

В Лысьве сотрудники МЧС спасли на пожаре семь человек. Пожар случился в многоквартирном доме на улице Фестивальная вечером 5 февраля. На место выехали 22 человека и семь единиц техники. Оказалось, что горят личные вещи в одной из квартир на втором этаже.