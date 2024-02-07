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Published Сегодня, 04:31

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Updated Сегодня, 04:33

В Пермском крае пожарные спасли семь человек

Снимали детей с балкона. В Пермском крае пожарные спасли семь человек

7 февраля 2024, 04:31
Фото: МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае пожарные спасли семь человек

На пожаре никто не пострадал.

В Лысьве сотрудники МЧС спасли на пожаре семь человек. Пожар случился в многоквартирном доме на улице Фестивальная вечером 5 февраля. На место выехали 22 человека и семь единиц техники. Оказалось, что горят личные вещи в одной из квартир на втором этаже.

Двух детей сняли с балкона четвертого этажа при помощи автолестницы, одного взрослого и ребенка эвакуировали с помощью трехколесной лестницы также с четвертого этажа. Еще трех человек вывели при помощи спасательных устройств по лестнице.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 10 человек. Никто не погиб и не пострадал. Площадь пожара составила 40 кв. м. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

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#Пермь#Пожар#Мчс
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