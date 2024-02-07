Сотни пермских детей учатся на удаленке из-за карантина по ОРВИ

Для профилактики вирусных заболеваний в школах и детских садах введено утреннее измерение температуры, а также регулярные проветривания помещений и ежедневный мониторинг температурного режима в них. Кроме того, в мэрии напоминают, что при недомогании лучше остаться дома и вызвать врача. Для снижения риска заболевания ОРВИ и гриппом чаще мойте руки с мылом, ведите активный образ жизни, высыпайтесь и полноценно питайтесь.